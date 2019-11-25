Хоккеист лишился девяти зубов после попадания шайбы в лицо

Несмотря на сильное повреждение, лидер обороны "Флориды" смог вернуться в игру и доиграть матч до финальной сирены.

Американский защитник клуба НХЛ "Флориды Пантерз" Кит Яндл получил сильное повреждение в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз" (2:4). В первом периоде после броска хоккеиста "ураганов" шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.

Сразу после случившегося инцидента защитник отправился в раздевалку, но, несмотря на всю тяжесть повреждения, он нашёл в себе силы вернуться на лёд в третьем периоде.

Утром 33-летнему хоккеисту была сделана операция на зубах, и Яндл смог принять участие в следующем матче "пантер" против "Баффало" (2:5).

Игра с "Баффало Сейбрз" стала для Кита Яндла 821-й подряд в карьере, что является самой длинной серией среди действующих хоккеистов в НХЛ.