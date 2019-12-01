200 фанатов "Спартака" задержали в Санкт-Петербурге перед матчем с "Зенитом"

Болельщикам московского клуба вменяют мелкое хулиганство, они находятся в отделениях полиции.

Перед матчем "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге проходят задержания московских фанатов. Они начались ещё накануне вечером. Многим из задержанных вменяются административные штрафы за мелкое хулиганство.

— Ночью были полицейские рейды по барам на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий. Задержали примерно 150–200 болельщиков "Спартака", — цитирует РИА "Новости" знакомого с ситуацией источника.

Не исключено, что задержания фанатов могут быть связаны с конфликтом, который недавно возник между болельщиками "Спартака" и футболистом "Зенита" Артёмом Дзюбой. Матч "Зенит" — "Спартак" начнётся сегодня, 1 декабря, в 19:00.

Война фанатов "Спартака" и Дзюбы не закончилась. Теперь могут закрыть трибуну