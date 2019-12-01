"Уши болят". На стадионе "Зенита" жёстко глушат матерные кричалки про Дзюбу

Болельщики на "Газпром-арене" вместо оскорбительных зарядов слышат только шум в ушах.

В первые 20 минут матча между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге не было слышно оскорбительных выкриков в адрес Артёма Дзюбы. Однако после того как нападающий питерцев в борьбе с Кутеповым открыл счёт в игре (мяч записали на защитника "Спартака"), в его адрес посыпались матерные кричалки. Но продлилось это недолго — сотрудники стадиона тут же включили специальные глушилки, передаёт корреспондент Лайфа с "Газпром-арены". Пришедшие на стадион люди жалуются, что у них болят уши.

На "Газпром Арене" глушат маты в адрес Дзюбы#артемдзюба pic.twitter.com/MJ5vnkt9Tv — Life | Спорт (@sport_lf) December 1, 2019

Посыл фанатов "Спартака" остаётся прежним: они продолжают оскорблять капитана сборной России, пытаясь вывести его из себя. Однако пока именно Дзюба царит на поле — гол, созданный при его участии, на данную минуту является для "Зенита" победным. Фанаты питерского клуба, само собой, встретили новость о голе своего форварда восторженными криками.

Ранее в Петербурге прошли массовые задержания фанатов "Спартака". В полиции оказалось около 200 человек.