Дзюба – фанатам "Спартака": Одни лают и хрюкают, другие побеждают

Нападающий "Зенита" ответил своим хейтерам не только на поле, но и за его пределами.

Во время матча "Зенит" — "Спартак" в адрес Артёма Дзюбы снова доносились оскорбительные кричалки, которые заглушали сотрудники "Газпром арены". Форвард питерской команды ответил московским фанатам сначала на поле, соорудив победный гол, а затем жёстко прошёлся по ним во время интервью.

— Пусть на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные — нормальные болельщики, — заявил Дзюба в микст-зоне после матча.

Напомним, что матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Зенита". Всё решил автогол защитника "Спартака" Ильи Кутепова, который отправил мяч в свои ворота во время единоборства с Артёмом Дзюбой.