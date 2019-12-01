Игроки "Спартака" начали бодать друг друга во время матча с "Зенитом"

В концовке игры открытый конфликт возник между Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо.

Битва двух столиц между "Зенитом" и "Спартаком" традиционно прошла с огоньком. Помимо противостояния московских фанатов и Артёма Дзюбы, на поле возник ещё один конфликт, причём гораздо более внезапный. В концовке игры потасовка завязалась между игроками одного клуба: спартаковцы Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо общались на повышенных тонах и даже начали бодать друг друга.

Ого. Жано и Мельгарехо сцепились на поле pic.twitter.com/MHvkc2Ovb4 — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2019

Причина конфликта двух игроков красно-белого клуба пока не известна, главный тренер команды момента стычки не видел.

— Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и, исходя из этого, примем меры, — заявил Доменико Тедеско после игры.

Напомним, что матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Зенита". Всё решил автогол защитника "Спартака" Ильи Кутепова, который отправил мяч в свои ворота во время единоборства с Артёмом Дзюбой.