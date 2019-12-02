Фанатов "Спартака" арестовали на 15 суток за маты перед матчем с "Зенитом"

Сами футбольные болельщики утверждают, что не нарушали общественный порядок и не ругались матом.

В Санкт-Петербурге перед, после и во время матча "Зенита" и "Спартака" задерживали фанатов столичной команды. В итоге трём москвичам не повезло больше остальных: они оказались в отделении полиции ещё до игры и в итоге пробудут под стражей до 15 декабря. Суд назначил им административный арест за нарушение общественного порядка.

— Выражались грубо нецензурной бранью в общественном месте — на улице, в месте массового скопления граждан, на замечания не реагировали, чем демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан, выразив явное неуважение к обществу и нарушив общественный порядок, — сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

При этом сами задержанные возле отеля болельщики свою вину не признали. Они утверждают, что сотрудники полиции подошли к ним без повода и попросили показать документы, а затем без проверки доставили в отделение.