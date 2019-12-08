Загитова после провала в финале Гран-при снялась с показательных выступлений

Российская фигуристка Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при. При том, что весь пьедестал заняли наши представительницы — Касторная, Щербакова и Трусова.
Во время произвольной программы Алина получила травму, из-за которой снялась с показательных выступлений.
— Мне безумно жаль, что я не смогла выступить в показательных выступлениях, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне приятно, что меня поддерживают все. Огромное спасибо, — сказала олимпийская чемпионка журналистам.
Конец эпохи. Клеопатра Загитова рухнула на последнее место в финале Гран-при