Хоккейная сборная готовится рвать и метать на Кубке Первого канала — видео

Сборная России по хоккею начала подготовку ко второму этапу Еврохоккейтура-2019/20 — Кубку Первого канала, который пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Сегодня в Парке легенд национальная команда под руководством главного тренера Алексея Кудашова провела открытую тренировку для представителей СМИ. Немного размявшись, хоккеисты отрабатывали игру в обороне и действия в атаке, а после сыграли двухсторонку.

Сборная России готовится к Кубку Первого канала pic.twitter.com/7mjkx9kiYV — Life | Спорт (@sport_lf) December 11, 2019

Кудашов во время тренировки даже успел немного покричать на игроков.

Чем Алексей Кудашов похож на Станислава Черчесова

Кудашов сегодня очень громкий на тренировке pic.twitter.com/ChrQYP6EFU — Life | Спорт (@sport_lf) December 11, 2019

Напомним, что перед началом тренировки Кудашов назвал имя капитана сборной на Кубок Первого канала.

Расписание матчей сборной России:

12 декабря

Швеция — Россия (20:00, Москва)

14 декабря

Россия — Чехия (15:00, Москва)

15 декабря

Россия — Финляндия (16:00, Санкт-Петербург)