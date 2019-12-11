Хоккейная сборная готовится рвать и метать на Кубке Первого канала — видео

Сегодня в Парке легенд национальная команда под руководством главного тренера Алексея Кудашова провела открытую тренировку для представителей СМИ. Немного размявшись, хоккеисты отрабатывали игру в обороне и действия в атаке, а после сыграли двухсторонку.
Сборная России готовится к Кубку Первого канала pic.twitter.com/7mjkx9kiYV— Life | Спорт (@sport_lf) December 11, 2019
Кудашов во время тренировки даже успел немного покричать на игроков.
Чем Алексей Кудашов похож на Станислава Черчесова
Кудашов сегодня очень громкий на тренировке pic.twitter.com/ChrQYP6EFU— Life | Спорт (@sport_lf) December 11, 2019
Напомним, что перед началом тренировки Кудашов назвал имя капитана сборной на Кубок Первого канала.
Расписание матчей сборной России:
12 декабря
Швеция — Россия (20:00, Москва)
14 декабря
Россия — Чехия (15:00, Москва)
15 декабря
Россия — Финляндия (16:00, Санкт-Петербург)