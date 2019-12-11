Хоккейная сборная готовится рвать и метать на Кубке Первого канала — видео

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Сборная России по хоккею начала подготовку ко второму этапу Еврохоккейтура-2019/20 — Кубку Первого канала, который пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Сегодня в Парке легенд национальная команда под руководством главного тренера Алексея Кудашова провела открытую тренировку для представителей СМИ. Немного размявшись, хоккеисты отрабатывали игру в обороне и действия в атаке, а после сыграли двухсторонку.

Кудашов во время тренировки даже успел немного покричать на игроков.

Чем Алексей Кудашов похож на Станислава Черчесова

Напомним, что перед началом тренировки Кудашов назвал имя капитана сборной на Кубок Первого канала.

Расписание матчей сборной России:

12 декабря

Швеция — Россия (20:00, Москва)

14 декабря

Россия — Чехия (15:00, Москва)

15 декабря

Россия — Финляндия (16:00, Санкт-Петербург)

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