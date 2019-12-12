Это просто проклятие какое-то! "Краснодар" после разгрома вылетел из Лиги Европы

Чтобы попасть в евровесну, "Краснодару" нужно было только побеждать. Однако этого не случилось...
В первом тайме краснодарский клуб контролировал игру, но создать опасные моменты у чужих ворот не получалось. Уже во вторые 45 минут испанцы показали, кто тут хозяин, забив три гола.
Всё! Не получилось.😞 Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. 👏 А еврокубкам говорим: До встречи! #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/elWd2YEc55— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 12, 2019
Таким образом, "Краснодар" лишается шансов на выход в плей-офф турнира.
Следом свой матч в Испании против "Эспаньола" проведёт московский ЦСКА, правда, эта встреча ничего не решает для армейцев, которые заняли последнее место в группе.
Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё
Лига Европы.
Групповой этап. 6-й тур.
"Хетафе" — "Краснодар" — 3:0.
Голы: Кабрера 76' (1:0), Молина 79' (2:0), Кеннеди 86' (3:0).