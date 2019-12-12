Это просто проклятие какое-то! "Краснодар" после разгрома вылетел из Лиги Европы

Российская команда в заключительном матче группового этапа Лиги Европы проиграла "Хетафе" — 0:3. Таким образом, ни одной нашей команды не будет в евровесне.

Чтобы попасть в евровесну, "Краснодару" нужно было только побеждать. Однако этого не случилось...

В первом тайме краснодарский клуб контролировал игру, но создать опасные моменты у чужих ворот не получалось. Уже во вторые 45 минут испанцы показали, кто тут хозяин, забив три гола.

Таким образом, "Краснодар" лишается шансов на выход в плей-офф турнира.

Следом свой матч в Испании против "Эспаньола" проведёт московский ЦСКА, правда, эта встреча ничего не решает для армейцев, которые заняли последнее место в группе.

Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё

Лига Европы.

Групповой этап. 6-й тур.

"Хетафе" — "Краснодар" — 3:0.

Голы: Кабрера 76' (1:0), Молина 79' (2:0), Кеннеди 86' (3:0).