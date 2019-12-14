Бумеранг судьбы? Когда-то Загитова подвинула Медведеву, теперь юниорки убрали её

Как гром среди ясного неба, олимпийская чемпионка сообщила, что приостанавливает карьеру. Давайте не будем никого обманывать, она уже не вернётся... И вот почему.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире главного канала страны сделала важное заявление, что приостанавливает профессиональную карьеру. Заметьте, сообщила она об этом не в социальных сетях, как сейчас принято, а на Первом канале. Что уже говорит о взвешенном и важном решении.

Буквально месяц назад мы писали, что Алине надоели победы. Это уже было видно тогда.

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Её слова в заявлении подтверждают то, что мы были правы.

— Я ухожу, потому что у меня сейчас в жизни есть всё, а я считаю, что всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы снова вернулось желание выходить на старт. Многие спортсмены меня поймут. После Олимпиады мне было тяжело. Нужно было вкатывать новую программу. В те моменты мне хотелось закончить, но я осознавала, что мне это нравится, — сказала Алина Загитова в эфире Первого канала.

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У Алины Загитовой действительно есть всё. Что ей ещё выигрывать? Она первая в нашей истории, кому удалось взять абсолютно все главные турниры в фигурном катании: чемпионат Европы / четырёх континентов, чемпионат мира, финал Гран-при и Олимпийские игры. Теперь можно просто наслаждаться, кататься в шоу, принимать участие в рекламе.

Конкурентки не дремлют...

Алина также заявила, что продолжит тренироваться, изучать элементы, но занятия будут не в жёстком режиме. И вот именно поэтому она уже не вернётся. Пока Загитова будет тренироваться в лайтовом режиме, её конкурентки, которые рвут всех на льду, станут ещё опаснее и опытнее.

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Финал Гран-при, где Алина проиграла всем другим ученицам Тутберидзе, заняв последнее место, стал ярким примером. И тут даже есть некий бумеранг. Юная Алина Загитова на Олимпиаде в Пхёнчхане отодвинула свою подругу, тоже ученицу Тутберидзе, опытную Евгению Медведеву. А теперь юниорки Тутберидзе подвинули саму Алину.

И Загитова наверняка прекрасно понимает, что сейчас в фигурном катании просто высочайшая конкуренция. Все её соперницы уже прыгают четверные, а она — нет. И биться с ними на льду не просто сложно, а, позволим даже себе такое сказать, бессмысленно. Быть последней, как в финале Гран-при, Загитова не желает, но и первой быть ей уже невозможно.

Конечно, уходить тяжело. Поэтому она пока говорит, что приостанавливает карьеру. Но вы сами верите, что она вернётся?

По пути Сотниковой?

В истории женского фигурного катания есть ещё один яркий пример. Это Аделина Сотникова. Звезда Олимпиады в Сочи тоже объявила о приостановке карьеры несколько лет назад. Она активно принимает участие в ледовых шоу и телевизионных проектах, тренируется у Евгения Плющенко, но профессионально уже не выступает. И до сих пор не объявляет о завершении карьеры, хотя все уже всё понимают.

Сотникова осознаёт, что вписала своё имя в историю отечественного фигурного катания. Ведь она — первая российская олимпийская чемпионка. Никому до этого не удавалось взять золото.

Теперь Загитова, как и Сотникова, будет кататься в шоу, сниматься в проектах и вроде как тренироваться, но не выступать в соревнованиях. И ей этого более чем достаточно.