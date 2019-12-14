Команда Тутберидзе жёстко ответила Тарасовой и Плющенко за критику Загитовой

Ранее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось её тренерам.

В инстаграме команды Этери Тутберидзе появился пост с обращением к Татьяне Тарасовой, которая не верит в возвращение Загитовой.

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— Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жалко, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорится в сообщении. — В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Также нашлась пара слов и для Евгения Плющенко.

— Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе, — отмечается в сообщении. — Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена.

Интересно, что сама Загитова лайкнула этот пост в "Инстаграме".

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