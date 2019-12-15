Скандал с уходом Загитовой разгорается. Плющенко жёстко прошёлся по Тутберидзе

Скандал с приостановкой профессиональной карьеры Алины Загитовой и мнением экспертов об этом продолжает набирать свои обороты. Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал большой пост в своём инстаграме, где ответил Этери Тутберидзе и её команде, ранее обратившимся к нему.

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Евгений Плющенко пояснил, что журналисты попросили его прокомментировать новость о приостановке карьеры Алины Загитовой и он высказал свою точку зрения. Также Евгений ответил на обвинения в переманивании фигуристов (и в частности Загитовой) к себе в школу.

— Если бы я хотел кого-то "переманить", уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами. Но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать, — пояснил он. — Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, в том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта.

Помимо этого он заступился за Татьяну Тарасову.

— Татьяна Анатольевна — гений и великий тренер. К любым её решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарными, — написал он. — Напомните мне, кстати, кого Вы воспитали с нуля? Ведь всем известно, что команда Тутберидзе берёт только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться.