Гвардиола вновь будет противостоять "Реалу". Определились все пары 1/8 финала ЛЧ

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Скриншот © twitter.com/UEFAcom_ru

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, где команды узнали своих противников по первому раунду плей-офф.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят так: "Боруссия Дортмунд" (Германия) — ПСЖ (Франция), "Реал Мадрид" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия), "Аталанта" (Италия) — "Валенсия" (Испания), "Атлетико Мадрид" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия), "Лион" (Франция) — "Ювентус" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) — "Лейпциг" (Германия) и "Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания).

Напомним, что ни один российский клуб впервые за много лет не пробился в 1/8 финала.

Позже состоится жеребьёвка Лиги Европы.

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