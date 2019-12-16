Гвардиола вновь будет противостоять "Реалу". Определились все пары 1/8 финала ЛЧ

Round of 16 draw 🔥— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019
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Пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят так: "Боруссия Дортмунд" (Германия) — ПСЖ (Франция), "Реал Мадрид" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия), "Аталанта" (Италия) — "Валенсия" (Испания), "Атлетико Мадрид" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия), "Лион" (Франция) — "Ювентус" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) — "Лейпциг" (Германия) и "Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания).
Напомним, что ни один российский клуб впервые за много лет не пробился в 1/8 финала.
Позже состоится жеребьёвка Лиги Европы.
Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё