Фигуристка Загитова выступит перед матчем СКА — ЦСКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию разогреет болельщиков на "Газпром-арене" перед хоккейной "Русской классикой".

19 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет столичный ЦСКА. Перед началом "Русской классики" болельщиков, собравшихся на арене, своим выступлением порадует специальный гость вечера — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Помимо шоу нашей прославленной чемпионки, поклонники хоккея смогут насладиться баттлами рэперов, выступлением хип-хоп-танцоров, барабанщиков, чирлидеров и битбоксеров, которые зарядят фанатов на громкую поддержку своих любимых команд.

СКА призывает болельщиков приходить на игру заранее, чтобы прочувствовать великолепную хоккейную атмосферу и не пропустить яркое предматчевое шоу.