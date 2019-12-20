Экс-футболист "Спартака" нокаутировал соперника ударом ноги в голову

Зе Луиш почти как Роналду pic.twitter.com/S0isBONRRd— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 20, 2019
Экс-футболист московского "Спартака" Зе Луиш, который сейчас выступает за "Порту", жёстко ударил своего соперника Нене ногой в голову. Ему за это показали жёлтую карточку, а вот пострадавшего унесли с поля на носилках.
Нене даже потерял сознание на несколько минут, Зе Луиш же до прихода врачей пытался сам привести в чувства своего противника. Игрока "Санта-Клары" сразу же доставили в больницу, где сделали томографию, а на утро выписали из больницы.
Напомним, что 28-летний нападающий Зе Луиш защищал цвета "Спартака" с 2015-го по 2019-й год.