Жена Шумахера выступила с заявлением перед годовщиной трагедии в Альпах

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Фото © f1news.ru

29 декабря 2013 года выдающийся гонщик получил серьёзную травму головы на горнолыжном курорте.

Супруга семикратного чемпионата мира Михаэля Шумахера Коринна обратилась к поклонникам своего мужа перед шестой годовщиной трагедии, случившейся во французских Альпах.

Большие дела начинаются с маленьких шагов. Большое количество мелких деталей поможет восстановить общую картину. — цитирует её Fox Sports Australia. Вместе мы становимся сильнее. Наши общие усилия в поддержку Михаэля помогают сохранить надежду.

Напомним, что семья Шумахера держит состояние гонщика в тайне. Недавно в СМИ просочилась информация, что Михаэль проходит лечение стволовыми клетками.

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