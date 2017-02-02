В день рождения Карпина его бывший клуб подписал контракт с мясокомбинатом

Спонсором ФК "Армавир", выступающего во втором дивизионе российского чемпионата, стал мясоконсервный завод.

Напомним, во вторую лигу "Армавир" (тогда ещё носивший название "Торпедо") отправил как раз Валерий Карпин: клуб под его руководством вылетел из ФНЛ. И 23 июня 2016 года тренер, ранее на протяжении 6 лет возглавлявший "Спартак", был уволен.

Болельщики назвали "мясной" контракт подарком Карпину. В 48-й день рождения Карпина фаны троллят экс-спартаковца, обыгрывая тему соглашения между его последним клубом и мясным заводом.

Пусть ФК "Армавир" не имеет никакого отношения к ироничному названию "Спартака" ("мясо"), подписание договора с Армавирским мясоконсервным заводом бывшего клуба Карпина не могло не стать предметом многочисленных шуток и мемов в Интернете.

При этом руководство "Армавира" надеется, что число болельщиков клуба пополнится за счёт сотрудников завода.