Дзюба стал вторым "спартаковским" капитаном "Зенита" после Кулькова

После того, как повязка была сегодня доверена 28-летнему нападающему, все три лучших клуба нашей страны обзавелись официальными вожаками из числа футболистов сборной России.

Напомним, в прошлом году капитанские обязанности в "Зените" были возложены на португальца Данни. А когда португалец пропускал матчи из-за травм, они перекладывались на испанца Хави Гарсию.

Теперь после назначения Дзюбы у всех трёх клубов, лидирующих в Премьер-лиге, российские капитаны. В "Спартаке" эту почётную обязанность исполняет Денис Глушаков, в ЦСКА — Игорь Акинфеев.

Сразу после перехода воспитанника красно-белых Дзюбы в "Зенит" год назад фанаты петербургского клуба несколько раз устраивали обструкцию новичку — именно из-за его "спартаковских" корней. Однако нападающий демонстрировал такую скорострельность (23 гола в 44 матчах), что скоро стал любимцем местной публики.

Ранее в российской истории всего один капитан "Зенита" перед приходом в клуб из Санкт-Петербурга защищал цвета "Спартака". Речь о защитнике Василии Кулькове, который выходил на поле с повязкой в 11 матчах сезона 1997/98.