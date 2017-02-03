Чемпионка Рио проиграла в Санкт-Петербурге красотке с обложки мужских журналов

Победительница Олимпиады-2016 в парном разряде Елена Веснина уступила в четвертьфинале престижного теннисного турнира Доминике Цибулковой.

Елена Веснина проиграла одной из самых красивых теннисисток планеты Доминике Цибулковой в двух сетах — 3:6, 3:6

Словачка, посеянная в Санкт-Петербурге под 2-м номером (после того как первая сеяная румынка Симона Халеп снялась из-за травмы колена, именно она стала главным фаворитом), регулярно принимает участие в эротических фотосессиях для мужских журналов.

В турнире остались две россиянки: Наталья Вихлянцева, попавшая в полуфинал благодаря травме Халеп, и Светлана Кузнецова, которая сегодня сыграет в четвертьфинале с Юлией Путинцевой из Казахстана.