Чемпионка Рио проиграла в Санкт-Петербурге красотке с обложки мужских журналов

Елена Веснина проиграла одной из самых красивых теннисисток планеты Доминике Цибулковой в двух сетах — 3:6, 3:6
Словачка, посеянная в Санкт-Петербурге под 2-м номером (после того как первая сеяная румынка Симона Халеп снялась из-за травмы колена, именно она стала главным фаворитом), регулярно принимает участие в эротических фотосессиях для мужских журналов.
В турнире остались две россиянки: Наталья Вихлянцева, попавшая в полуфинал благодаря травме Халеп, и Светлана Кузнецова, которая сегодня сыграет в четвертьфинале с Юлией Путинцевой из Казахстана.
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