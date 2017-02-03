СМИ: Абрамович продаст лучшего бомбардира "Челси" в Китай за € 85 млн

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СМИ: Абрамович продаст лучшего бомбардира "Челси" в Китай за € 85 млн

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Фото: © Reuters

Футболист лондонского клуба Диего Коста согласовал условия личного контракта с китайцами, которые купят бразильца с испанским паспортом летом 2017 года.

Как сообщает AS, договорённость между руководством китайского клуба и "Челси", которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, уже достигнута.

Лидер "Челси" Диего Коста переедет летом из Лондона в Китай и будет получать 30 млн евро в год

Напомним, этот трансфер уже становился предметом скандального конфликта между главным тренером "Челси" Антонио Конте и нападающим. В результате игрок даже был на некоторое время выведен из состава - правда, его отсутствие объяснялось проблемами со здоровьем.

"Челси" уверенно лидирует в чемпионате Англии (опережая "Тоттенхэм" и "Арсенал" на 9 очков), а 28-летний Коста с 15 голами является лучшим бомбардиром команды.

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