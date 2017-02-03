Кафе Самедова променяло болельщиков "Локомотива" на "спартачей"

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Кафе Самедова променяло болельщиков "Локомотива" на "спартачей"

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

После перехода 32-летнего футболиста в команду Массимо Карреры 10% скидка для владельцев клубных карт "Локо" перестала действовать.

Болельщики "Локомотива" больше не смогут получать 10% скидку в ресторане Александра Самедова

Кафе "Сирень", расположенное в парке "Сокольники", больше не предоставляет 10% скидку владельцам клубных карт "Локо". Подобную привилегию болельщики красно-зелёных получали с апреля прошлого года, когда ресторан четы Самедовых стал партнёром "Локомотива".

При этом на официальном сайте железнодорожного клуба скидки по-прежнему анонсируются.

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Лайф позвонил в "Сирень" и узнал, что теперь скидок для фанатов "Локо" не существует.

— На прошлой неделе скидка уже не действовала, — сообщил нам администратор.

— Теперь для болельщиков "Спартака" будете скидки делать?

— Скорее да, чем нет.

Напомним, в конце прошлого года, когда стало известно о переговорах спартаковцев с Самедовым, болельщики "Локомотива" неоднократно устраивали своему экс-любимцу жестокую обструкцию.

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