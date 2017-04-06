Строительство 30 объектов футбольного ЧМ-2018 в России отстаёт от графика

Как утверждают источники в Оргкомитете российского чемпионата мира, отставания от графика наблюдаются в шести из 11 городов, которые примут турнир.

Документ с перечнем объектов, где необходимо ускорение графика строительства, был разослан правительством губернаторам. Именно они лично ответственны за то, чтобы "догнать" плановые показатели. В список попали в том числе и три стадиона — в Сочи (достроен к недавнему товарищескому матчу против Бельгии, но не сдан в эксплуатацию), Саранске и, как ни удивительно, Санкт-Петербурге.

На "Зенит-Арене" не готова прилегающая территория, в Мордовии должны закончить монтировать сеть теплоснабжения.

Медленно идёт сооружение и реконструкция ещё нескольких тренировочных баз: так, на поле ЦСКА в Ватутинках с опозданием была проведена техническая и сметная экспертиза, на ранних стадиях — реконструкции стадионов в Таганроге, Ростове-на-Дону, Ярославле.

Ещё более серьёзные проблемы наблюдаются со строительством инфраструктуры: согласно директивам Минспорта, ликвидировать задержки надо в восьми аэропортах, включая два московских — Шереметьево и Домодедово. В последнем должна быть построена взлётно-посадочная полоса, перрон, завершены отделочные работы. Шереметьево ждёт реконструкция объектов электроснабжения. Нарекания у министерства вызвало строительство аэропортов в Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде.

В Волгоградской, Нижегородской, Самарской областях до сих пор не разработан окончательный вариант рабочей документации по строительству дорог и магистралей.

А особенно беспокоят чиновников темпы продления Невско-Васильевской ветки метро в Петербурге и строительство станции "Новокрестовская": как говорит собеседник Лайфа, признана неправильной вся технология выемки грунта и теперь будут "вынимать из тоннеля конвейер и формировать новую программу работ". После трагических событий 3 апреля — наверняка придётся ещё и менять работу системы безопасности, что повлечёт проведение новых мероприятий и новые расходы.

Напомним, что ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.