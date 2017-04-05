У них там даже картошка грязная! Жена чеха-хоккеиста поведала об ужасах в России

Супруга бывшего нападающего клубов КХЛ из Нижнекамска и Екатеринбурга Петра Коукала Радка по возвращении в Чехию "разгромила" страну, где её супруг зарабатывал огромные деньги.

34-летний Коукал отыграл минувший сезон за "Автомобилист", который, не попав в плей-офф КХЛ, принял решение о расторжении контракта с чешским нападающим. Также в послужном списке чемпиона мира 2010 года есть два сезона (2012/13 и 2013/14), проведённых в нижнекамском "Нефтехимике". Его супруга Радка везде следовала за супругом. И, как выяснилось, испытывала невероятные мучения от невыносимой жизни в России.

В интервью изданию Idnes Радка заявила, что не увидела особой разницы между жизнью в Татарстане и на Урале. Там и там "было воистину ужасно", а единственным плюсом Екатеринбурга перед Нижнекамском стало "не такое изобилие заводов и фабрик".

Коукалова посетовала, что клубы КХЛ не позаботились должным образом о её с мужем и ребёнком жилье.

— Какое-то время мы жили в гостинице, позже сами нашли агента по недвижимости, чтобы он подобрал для нас квартиру. Пришлось дважды покупать, по сути, одну и ту же мебель! Как вы понимаете, она в чемодан не поместится, и каждый раз при переезде мы были вынуждены всё оставлять в старой квартире, — возмутилась Радка.

Далее девушка с нескрываемым разочарованием отметила, что "в России иностранец не может взять авто напрокат и вынужден передвигаться по городу на такси, часто не приспособленном для детей".

Ещё, по мнению чешки, в России невозможно достать нормальные продукты питания и чистую воду.

— Там огромная проблема с питьевой водой! Нам постоянно приходилось таскать огромные бочки... Если вы хотите купить в российском супермаркете, например, перец, то подходите к огромной груде овощей, большая часть которых гнилые. А их картофель будто только что с поля — весь покрыт грязью. Просто ужас!

Прошлась Радка и по суровому русскому климату. В 30-градусный мороз бедная женщина с дочерью Викторкой не решалась выйти на улицу — в такие дни их не спасала даже самая теплая одежда. Однажды Викторка заболела пневмонией, и бедным родителям пришлось столкнуться с "ужасной российской медициной":

— Уровень медицины в России и Чехии — земля и небо. Когда дочь попала в больницу, я испугалась, потому что не понимала ни слова из того, что говорили русские доктора. Викторка тоже очень их боялась. Там мы провели несколько дней. Но, к счастью, всё обошлось...

Лайф связался с Радкой и переспросил, не исказили ли её мысли чешские журналисты. Девушка отказалась от пространных комментариев, заявив, что "уже сказала всё, что думает о России".

Показательно: в Континентальной хоккейной лиге Пётр Коукал при не самой впечатляющей личной статистике получал очень приличные деньги. Его зарплата в "Автомобилисте", по информации Лайфа, составляла 50 тысяч евро в месяц. При этом в 56 матчах за команду из Екатеринбурга он набрал всего 24 очка.

Ни в одной другой европейской лиге Коукал, пока находящийся в поисках нового места работы, и близко не зарабатывал столько, сколько в КХЛ. При этом, проживая в Екатеринбурге, ни Пётр, ни его супруга ни на что не жаловались. "Осенило" Радку только по возвращении в родную Чехию.

А вернётся ли теперь её супруг в КХЛ — большой вопрос.