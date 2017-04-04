Лера Кудрявцева и хоккеист Макаров уже 6 дней не могут найти кота-инстаграмщика

— Убежал из дома и не вернулся, — написала Кудрявцева. — Кот домашний. К улице не привык. Максимум во дворе пять минут находился и всегда обратно возвращался. Зов весны ни при чём. Он кастрированный. Места себе не нахожу!
В поисках кота Фофы телеведущая вместе с супругом-хоккеистом каждый день ходят по лесу в Подмосковье, где находится их коттеджный дом. Кудрявцева также бросила клич среди соседей.
Напомним, ранее Лайф устроил "зверский батл", в котором Фофа, имеющий персональную страницу в "Инстаграме" (более 14 тысяч подписчиков), сразился с собакой пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона по кличке Коко. Фофа в итоге победил британского коллегу с явным преимуществом.
Если вы вдруг обнаружили кота Кудрявцевой и Макарова, просим сообщить об этом в редакцию Лайфа. Мы обязательно передадим Фофу хозяевам.
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