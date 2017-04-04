Лера Кудрявцева и хоккеист Макаров уже 6 дней не могут найти кота-инстаграмщика

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Лера Кудрявцева и хоккеист Макаров уже 6 дней не могут найти кота-инстаграмщика

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Известная телеведущая в своём аккаунте сообщила, что их с нападающим "Салавата Юлаева" Игорем Макаровым домашний питомец по кличке Фофа сбежал из дома.

— Убежал из дома и не вернулся, — написала Кудрявцева. — Кот домашний. К улице не привык. Максимум во дворе пять минут находился и всегда обратно возвращался. Зов весны ни при чём. Он кастрированный. Места себе не нахожу!

В поисках кота Фофы телеведущая вместе с супругом-хоккеистом каждый день ходят по лесу в Подмосковье, где находится их коттеджный дом. Кудрявцева также бросила клич среди соседей.

Напомним, ранее Лайф устроил "зверский батл", в котором Фофа, имеющий персональную страницу в "Инстаграме" (более 14 тысяч подписчиков), сразился с собакой пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона по кличке Коко. Фофа в итоге победил британского коллегу с явным преимуществом.

Мойша

Публикация от Фофа (@fofan_86)

Если вы вдруг обнаружили кота Кудрявцевой и Макарова, просим сообщить об этом в редакцию Лайфа. Мы обязательно передадим Фофу хозяевам.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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