Билетный сайт рухнул при старте продаж на суперматч "Спартак" — "Зенит"

В 12:00 по московскому времени желающие приобрести билеты на главный матч 23-го тура РФПЛ не смогли этого сделать из-за недоступности ресурса.

"Страница не работает" Билетный сайт "Спартака" не выдержал наплыва желающих попасть на игру с "Зенитом" Скришот LIFE

В полдень 5 апреля должна была стартовать онлайн-продажа билетов на матч "Спартак" — "Зенит" для всех желающих. Ранее пропуск на "Открытие-Арену" получили только обладатели сезонных карт болельщика и абонементов. Однако специальный раздел на официальном сайте красно-белых ticket.spartak.com не выдержал наплыва фанатов и продолжал работу в режиме "отсутствия запланированных мероприятий" либо вообще не отображался в браузере.

Соцсети переполнены обвинениями в адрес техподдержки сайта "Спартака" в неготовности выдержать поток желающих попасть на "Зенит"

О неработающем билетном ресурсе "Спартака" перед матчем с "Зенитом": Нервов уже не хватает!

Матч "Спартак" — "Зенит" пройдёт 16 апреля на "Открытие-Арене", которая вмещает порядка 45 000 зрителей. Сейчас красно-белые опережают питерский клуб в турнирной таблице РФПЛ на 6 очков. Игра может стать решающей в чемпионской гонке сезона 2016/17.

Ранее сообщалось, что минимальная цена билетов на игру составит 1000 рублей.