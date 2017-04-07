Кучеров чудо-голом сохранил своему клубу шансы на Кубок Стэнли (видео)

Никита Кучеров стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" — "Тампа-Бэй" (1:4).

Лучший российский бомбардир этого сезона обыграл сразу трёх оппонентов из "Торонто" и мастерски уложил шайбу в сетку.

В активе Кучерова стало 82 очка — это не только лучший показатель среди российских легионеров НХЛ этого сезона, но и рекорд самого форварда за океаном. Правда, попасть в Кубок Стэнли, несмотря на все усилия Кучерова, "Тампе" будет непросто. От занимающего восьмую строчку на Востоке "Торонто" клуб из Флориды отстаёт на три очка. Чтобы пробиться в плей-офф, команде Кучерова необходимо одержать победы в двух оставшихся матчах и рассчитывать на то, что канадский клуб наберёт в тех же двух играх не более одного очка, которое полагается за поражение в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Нью-Джерси — Питтсбург — 4:7

Бостон — Оттава — 1:2 Б

Каролина — Айлендерс — 0:3

Коламбус — Виннипег — 4:5

Флорида — Сент-Луис — 3:6 Тарасенко (Сент-Луис) — 1 гол, 1 передача, Барбашёв (Сент-Луис) — 1 передача, Мальгин (Флорида) — 1 гол

Торонто — Тампа-Бэй — 1:4 Кучеров (Тампа-Бэй) — 1 гол

Даллас — Нэшвилл — 4:7

Колорадо — Миннесота — 3:4