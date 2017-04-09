Капитан команды Нурмагомедова после обмана на взвешивании стал чемпионом (видео)

38-летний американец Дэниел Кормье одержал досрочную победу над своим соотечественником Энтони Джонсоном в бою за пояс в полутяжёлом весе в рамках UFC 210 в Баффало.

Бой Кормье — Джонсон был остановлен судьями во второй половине второго раунда. Эти соперники ранее уже встречались в мае 2015 года. И тот поединок завершился с аналогичным результатом. Джонсон после сегодняшнего поражения о завершении профессиональной карьеры.

Кормье, несмотря на ветеранский возраст, никуда уходить не собирается. Напомним, он является капитаном команды АКА, с которой в США тренируется группа дагестанских бойцов во главе с Хабибом Нурмагомедовым. Российским болельщикам Кормье запомнился благодаря словечку "яебень", которому его обучили друзья-бойцы из Дагестана. А перед боем с Джонсоном американец оказался в центре скандала на официальном взвешивании.

Тогда Кормье не смог "сделать" вес при первом подходе. Однако спустя 2 минуты "сбросил" необходимые 540 г. Многие полагают, что американец пошёл на обман, перенеся часть веса на руку, которой облокотился при взвешивании на натянутое полотенце.

Бой с участием Магомеда Бибулатова в рамках UFC 210 завершился победой россиянина над филиппинцем Дженелом Лаусой судейским решением.