Лучший русский бомбардир НХЛ освободился для участия в чемпионате мира (видео)

По итогам очередного игрового дня определились все 16 участников Кубка Стэнли — 2017 — и в их число не попал клуб "Тампа-Бэй", за который выступает Никита Кучеров.

Клуб Кучерова так и не дождался помощи от "Питтсбурга", который в отсутствие травмированного Евгения Малкина не сумел отобрать очки у "Торонто", ведя 3:2 в середине третьего периода.

Победив 5:3, "Торонто" впервые с 2013 года и второй раз за последние 12 лет вышел в плей-офф НХЛ, став недосягаемым для "Тампы". Напомним, что лидер последней Никита Кучеров провёл самый выдающийся сезон в своей заокеанской карьере, став лучшим российским бомбардиром лиги. В активе 23-летнего форварда (без учёта одного оставшегося матча) — 84 очка (40 голов + 44 передачи) в 73 играх. Это на 10 очков больше, чем у второго русского бомбардира сезона, замыкающего десятку самых результативных хоккеистов НХЛ 2016/17 Владимира Тарасенко из "Сент-Луиса". Тот сегодня, кстати, отметился двумя передачами, в том числе на Ивана Барбашёва:

Кучеров же теперь может присоединиться к сборной России, которой в мае предстоит чемпионат мира.

А вот все определившиеся участники плей-офф НХЛ:

Восток — "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус", "Монреаль", "Рейнджерс", "Оттава", "Бостон", "Торонто";

Запад — "Чикаго", "Миннесота", "Анахайм", "Эдмонтон", "Сент-Луис", "Сан-Хосе", "Калгари", "Нэшвилл".

Овечкин расплющил американца (видео)

НХЛ. Регулярный чемпионат

Оттава — Рейнджерс — 3:1

Филадельфия — Коламбус — 4:2 Проворов (Филадельфия) — 1 гол, Любимов (Филадельфия) — 1 передача

Бостон — Вашингтон — 1:3 Овечкин (Вашингтон) — 1 передача, Кузнецов (Вашингтон) — 1 передача

Лос-Анджелес — Чикаго — 3:2 ОТ Панарин (Чикаго) — 1 гол

Нью-Джерси — Айлендерс — 2:4 Кулёмин (Айлендерс) — 1 передача

Торонто — Питтсбург — 5:3

Детройт — Монреаль — 2:3 ОТ Нестеров (Монреаль) — 2 передачи

Флорида — Баффало — 3:0

Каролина — Сент-Луис — 4:5 Тарасенко (Сент-Луис) — 2 передачи, Барбашёв (Сент-Луис) — 1 гол, Толчинский (Каролина) — 1 передача

Виннипег — Нэшвилл — 2:1

Даллас — Колорадо — 4:3

Аризона — Миннесота — 1:3

Ванкувер — Эдмонтон — 2:3