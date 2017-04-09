19-летняя Касаткина разгромила латвийку в своём первом в жизни теннисном финале

Соревнования проходили в американском Чарльстоне. В ходе турнира Касаткина трижды побеждала соперниц в решающих сетах — в том числе олимпийскую чемпионку Рио-2016 Монику Пуиг из Пуэрто-Рико и москвичку Дарью Гаврилову, выступающую за Австралию.
Для рижанки Остапенко это был третий в карьере финал — и все три завершились для талантливой теннисистки из Латвии поражениями.
Касаткина (имеющая в карьере три титула турниров ITF, не входящих в профессиональный тур) в прошлом году поднималась на 24-ю строчку мирового рейтинга, но с тех пор опустилась на 42-ю позицию. Впрочем, уже в понедельник в обновлённом рейтинге 19-летняя спортсменка вновь совершит скачок вверх.
Для России это второй триумф на турнирах WTA этого сезона. Ранее победительницей крупного старта в Индиан-Уэллсе стала Елена Веснина, которую признали лучшей теннисисткой мира в марте.
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