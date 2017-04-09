19-летняя Касаткина разгромила латвийку в своём первом в жизни теннисном финале

Юная российская теннисистка Дарья Касаткина победила Елену Остапенко со счётом 6:3, 6:1, завоевав первый в карьере одиночный титул на турнирах WTA.

First #WTA title for @kasatkina! Публикация от WTA (@wta) Апр 9 2017 в 11:38 PDT

Соревнования проходили в американском Чарльстоне. В ходе турнира Касаткина трижды побеждала соперниц в решающих сетах — в том числе олимпийскую чемпионку Рио-2016 Монику Пуиг из Пуэрто-Рико и москвичку Дарью Гаврилову, выступающую за Австралию.

Для рижанки Остапенко это был третий в карьере финал — и все три завершились для талантливой теннисистки из Латвии поражениями.

Касаткина (имеющая в карьере три титула турниров ITF, не входящих в профессиональный тур) в прошлом году поднималась на 24-ю строчку мирового рейтинга, но с тех пор опустилась на 42-ю позицию. Впрочем, уже в понедельник в обновлённом рейтинге 19-летняя спортсменка вновь совершит скачок вверх.

Для России это второй триумф на турнирах WTA этого сезона. Ранее победительницей крупного старта в Индиан-Уэллсе стала Елена Веснина, которую признали лучшей теннисисткой мира в марте.