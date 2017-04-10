"Сборная России" выиграла чемпионат НХЛ даже у Канады

Лайф сравнил результаты представителей России и других стран в завершившемся 9 апреля регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и пришёл к выводу: наши парни были лучше всех!

Конечно, сравнение по статистическим показателям всех вперемешку — вратарей, защитников и нападающих — дело почти невозможное, да и безрезультатное. Поэтому мы решили взять за основу единственный (и притом официальный) рейтинг, в который все игроки могут попасть на равных — так называемый список "трёх звёзд", который составляет сама НХЛ.

Как известно, каждую неделю лига определяет трёх самых ценных игроков. Первый получает 30 очков в гонке за звание лучшего, второй — 20, третий — 10. Мы взяли общий рейтинг и просуммировали результаты хоккеистов по странам, а затем разделили на количество представителей у каждой из них.

Как известно, на ближайшую Олимпиаду и чемпионаты мира основная часть энхаэловцев не едет, когда состоится следующий Кубок мира — неизвестно. Поэтому такой рейтинг — фактически единственный способ сравнить, пусть и заочно, силу главных хоккейных держав мира в их оптимальных составах.

По итогам подсчёта получилось: Россия в регулярном чемпионате НХЛ 2016/17 играла ярче всех. В первой десятке рейтинга "трёх звёзд" по неделям четыре наших соотечественника. Канадцев и американцев — по трое, Чехия, Швеция и Финляндия имеют по одному представителю (10-е место делят несколько спортсменов). Кроме того, впервые за всю историю лиги сразу три россиянина признавались лучшими игроками месяца — это также лучший результат среди всех стран, у Канады — две победы. Причём это были не признанные суперзвёзды Александр Овечкин и Евгений Малкин, а Сергей Бобровский, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров, который изо всех сил тащил свою "Тампу" в плей-офф.

Nikita Kucherov carrying the Lightning to the playoffs pic.twitter.com/ONADFI5Msu — Jerlock Holmes (@OVECHKlN) 8 апреля 2017 г.

В среднем россияне в НХЛ выступали лучше всех своих коллег-легионеров из Европы и заодно североамериканских хоккеистов (впрочем, надо понимать, что среди канадцев и представителей США много молодёжи, а страны Старого Света за океаном представляют лучшие из лучших). Но объективно определить, кого можно отсечь, а кого нет — не представляется возможным. Добавим, что если применять очковую систему 30 — 20 — 10 к "трём звёздам" не по неделям, а месяцам, то по сумме между Россией и Канадой абсолютное равенство — 150:150.

Теперь кто-то из россиян продолжит борьбу за главный клубный трофей мира — Кубок Стэнли, остальные будут либо вызваны в сборную России на чемпионат мира в Германии и Франции, либо уйдут в отпуск. Уже получили приглашение в национальную команду игроки "Тампы" Андрей Василевский и главная русская звезда сезона и второй снайпер лиги Никита Кучеров (который, правда, сегодня заявил СМИ, что не уверен в своём участии в ЧМ).

Среди тех, кто остался за бортом плей-офф, — ещё один представитель "Тампы" Владислав Наместников, забивавший на Кубке мира. Почти весь регулярный чемпионат с положительным показателем "+/-" отыграл Николай Кулёмин за "Айлендерс", полный сезон за "Филадельфию" — Иван Проворов. За "Ванкувер" в последнем матче отличились сразу два молодых россиянина Никита Трямкин и Николай Голдобин. Таким образом, выбор у главного тренера сборной Олега Знарка перед первым раундом плей-офф уже широкий.

Теперь о том, кто продолжит биться за Кубок Стэнли — таких 23 человека (среди россиян, хотя бы раз появлявшихся на льду за свой клуб). Вот полный список пар 1/8 финала:

Восток

Вашингтон — Торонто (Овечкин, Кузнецов, Орлов — Зайцев, Сошников, Марченко)

Питтсбург — Коламбус (Малкин — Бобровский)

Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс (Радулов, Марков, Нестеров, Емелин, Щербак, Сергачёв — Бучневич)

Оттава — Бостон (Худобин — за "Бостон")

Запад

Чикаго — Нэшвилл (Панарин, Анисимов — Каменев)

Миннесота — Сент-Луис (Тарасенко, Барбашев, Якупов — все за "Сент-Луис")

Анахайм — Калгари

Эдмонтон — Сан-Хосе (Слепышев — за "Эдмонтон")

Остаётся дождаться, сумеет ли кто-то из наших добавить к прекрасному русскому регулярному сезону главный трофей.