Российские чемпионки Европы узнали в Шереметьево о премии в миллион рублей

Сегодня из Голландии в Москву вернулась женская сборная России по волейболу, которая накануне завоевала золото ЧЕ-2017 для игроков не старше 18 лет.

Напомним, в голландском Арнеме наша сборная совершила чудо. Начав турнир с двух сухих поражений, затем команда Александра Карикова одержала пять побед подряд. В том числе со счётом 3:2 в финале над Италией, которой в первом туре уступила в трёх сетах.

Команда была собрана на базе клуба "Северянка". Континентальное золото в Арнеме завоевали Варвара Шепелева, Татьяна Кадочкина, Виктория Пушина, Ольга Новикова, Ольга Верева, Оксана Якушина, Вероника Распутная, Юлия Бровкина, Ирина Соболева, Мария Боговская, Валерия Шевчук и Ангелина Никашова.

Шевчук была признана лучшей нападающей ЧЕ-2017, а Пушина — лучшей блокирующей. Однако, по мнению экспертов, самой сильной стороной этой сборной был командный волейбол.

Напомним, в тренерский штаб сборной России входила знаменитая в прошлом российская волейболистка Екатерина Гамова. Для неё турнир в Арнеме стал боевым крещением на новом поприще. Однако в Москву Гамова вместе с командой не вернулась, задержавшись в Швейцарии, где она работает по линии ФИВБ в комитете спортсменов.

Прямо в аэропорту уставшим с дороги девушкам, которые, по их признанию, не спали ночь, объявили о премии за победу — миллионе рублей на команду. В Голландию некоторые волейболистки даже брали с собой учебники для подготовки к ОГЭ (аналог ЕГЭ для девятиклассников), а в ближайших планах чемпионок — не отдохнуть, а "сдать экзамены". Родители, судя по словам встречавшей свою дочь мамы Оксаны Якушиной, переживали даже больше:

— После первых двух поражений было очень тяжело, но вера в наших девчонок оставалась до конца. Надеялась, они понимают, что за ними мы и вся Россия. А на время плей-офф мы с мужем вообще забыли о том, что такое сон. Но прекрасно, что всё закончилось именно так.

По-рабочему воспринял завоевание трофея и тренер команды Александр Кариков: он с улыбкой заметил, что победу "никак не отмечал", а девушкам напоследок напомнил о "тренировке послезавтра".

Любопытно, что за несколько минут до волейбольной сборной в Москву прилетела наша команда по художественной гимнастике. Однако у этого коллектива настроение было на нуле: Кубок мира россиянки не завоевали. И от расстройства не стали отвечать на вопросы журналистов.

Спортом жили и сотрудники аэропорта: во время церемонии работники Шереметьево внимательно наблюдали за трансляцией из Магнитогорска второго матча финальной серии хоккейного Кубка Гагарина "Металлург" — СКА.

Добавим, что в Арнеме российский женский волейбол подтвердил титул двухлетней давности в этой же возрастной категории. Однако до этого мы не побеждали на ЧЕ для 18-летних с 1997 года.