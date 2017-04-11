Семи российским легкоатлетам разрешили соревноваться под нейтральным флагом

Как сообщает официальный сайт Международной федерации лёгкой атлетики (ИААФ), решение было принято единогласно специальной комиссией по рассмотрению заявок россиян.

Среди допущенных россиян — действующие чемпионы мира бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Кучина.

Также на международной арене теперь имеют право соревноваться ещё пять спортсменов: прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина, ходоки Яна Смердова и Сергей Широбоков и прыгун в высоту Даниил Цыплаков.

ИААФ отмечает, что решение не означает автоматического допуска вышеупомянутых легкоатлетов к соревнованиям — их участие в том или ином старте будет зависеть от решения организаторов. При этом дисквалификация российской федерации лёгкой атлетики остаётся в силе.

В этом году специальный совет ИААФ по рассмотрению заявок россиян (англ. Doping Review Board) отклонил уже 17 обращений от наших соотечественников и одобрил три: санкционировано участие в международных соревнованиях Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (бег) и Алексея Сокирского (метание молота). Ещё в прошлом году было подтверждено право ездить на международные мероприятия Дарьи Клишиной (прыжки в длину) и информатора WADA Юлии Степановой.

Главным стартом года станет чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Лондоне 5–13 августа.