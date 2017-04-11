"Ювентус" разгромил "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Туринский клуб нанёс каталонцам поражение со счётом 3:0, которое оставляет команде Лионеля Месси немного шансов в ответной встрече.

Напомним, параллельно с матчем в Турине должен был пройти и другой четвертьфинал — в Дортмунде, между "Боруссией" и "Монако". Однако та игра была отложена на сутки из-за взрывов рядом с автобусом немецкого клуба. Единственным пострадавшим оказался защитник "Боруссии" Марк Бартра, который с порезами руки был доставлен в больницу.

Не исключено, что вести из Германии отрицательно повлияли на "Барселону". Ведь Бартра ещё год назад выступал за каталонцев, выиграв с сине-гранатовыми две Лиги чемпионов...

Тем не менее главной причиной довольно неожиданного результата стала блестящая игра "Ювентуса", который связал по рукам и ногам атакующее супертрио гостей Месси — Суарес — Неймар и эффективно использовал свои моменты. Особенно это касается "нового Месси", аргентинского нападающего туринцев Пауло Дибалы, оформившего в первом тайме дубль.

Поле перерыва преимущество "Ювентуса" закрепил защитник Джорджо Кьеллини.

В оставшееся время как "Барселона" могла сократить своё отставание, так и "Ювентус" — довести дело до такого же разгрома, который в 1/8 финала учинил каталонцам "ПСЖ" (4:0). Напомним, тогда сине-гранатовые сумели в ответной встрече совершить невозможное — победить 6:1, забив три мяча в самой концовке. Однако поверить в повторение такого трюка в игре с "Ювентусом" 19 апреля сейчас очень сложно. Защитные порядки туринцев выстроены гораздо более основательно, чем у парижан.

Так что, вполне возможно, "Ювентус" возьмёт у "Барселоны" реванш за поражение 1:3 в финале Лиги чемпионов 2015 года.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Ювентус — Барселона — 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 7 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Кьеллини, 55 (3:0).

12 апреля состоятся первые матчи "Боруссия" — "Монако", "Бавария" — "Реал" и "Атлетико" — "Лестер".