Парень сменил фамилию, чтобы повеселиться, но власти шутку не оценили

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Фото © Facebook / Kenny Fu-Kennard

Кенни Кеннард из Корнуолла, Англия, поступил на службу в британскую армию в 19 и провёл там восемь лет. За это время серьёзная жизнь парню наскучила, и он придумал, как себя развлечь.

Три года назад Кенни придумал смешную, как ему казалось, шутку, пишет Ladbible. Он провёл опрос и в итоге решил сменить свою фамилию на забавный вариант: Фа-Кеннард. И сначала всё шло очень даже неплохо: парню удалось получить водительские права, а у окружающих затея вызывала лишь улыбку. Однако скоро появились трудности.

Когда я подал заявление на получение водительских прав, никаких проблем не возникло. Я думал, то же будет и с паспортом. Как же я ошибался

Кенни Фа-Кеннард.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kenny.fukennard.5?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB9KNvLkMD4ObRyDBDDqxzKAuCIWnLWnYlqfX8xrwtZ-OArHzH7BQdtv6n67m76hoBVOWDRqL4SQ9Ms&tn-str=%2AF" target="_blank">Kenny Fu-Kennard</a></p>

Шутка обернулась против парня, когда он собрался получать новый паспорт. Власти три раза отказали ему в выдаче, ссылаясь на то, что его фамилия может быть оскорбительной для окружающих, что привело Кенни в искреннее недоумение — он совсем не считает её обидной, лишь смешной.

Теперь я скиталец без паспорта, словно пленник в собственной стране. С одной стороны, я нахожу всё это забавным, как и мои друзья. Но мне также трудно поверить, что фамилию можно истолковать как-то иначе, это просто шутка

Кенни Фа-Кеннард.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/spyblog/status/1158462471327404034" target="_blank"><strong>spyblog</strong></a></p>

33-летний Кенни не согласен с таким решением и не хочет снова менять имя. Он считает, что "жизнь слишком коротка, чтобы быть скучной". Однако его очень расстраивает тот факт, что теперь без паспорта он не может выехать за границу. А ведь парень так любит путешествовать и очень хочет посмотреть мир.

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