Видео с курящим на матче ребёнком возмутило всех, но правда была ещё неожиданнее

В Сети стало вирусным видео из Турции с благотворительного матча между клубами "Бурсаспор" и "Фенербахче". Сначала оно просто шокировало общественность, но всё оказалось не так, как на первый взгляд.

На кадрах ролика видно, как на трибуне сидят два мальчика. Причём один из них, которому на вид не больше 10 лет, затягивается сигаретой, словно бывалый взрослый. И выглядит при этом абсолютно невозмутимо, пишет Unilad. Этот момент многих оставил в шоке и вызвал бурю негодования. Зрители попытались выяснить, чей это ребёнок и куда смотрят его родители.

Узнать, кто же этот непослушный "мальчик", вскоре удалось. Но ответ поразил зрителей ещё больше. Оказалось, что этому "ребёнку" уже 36 лет. И на матч он пришёл с собственным сыном. Что, конечно, не снимает с него ответственности, ведь в Турции запрещено курение в общественных местах, в том числе на стадионах.

Зато относительно успокоенные пользователи принялись подшучивать над ситуацией, окрестив загадочного "малыша" Бенджамином Баттоном и заявив, что он, вероятно, пьёт воду из источника вечной молодости.

Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется