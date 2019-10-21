Мать увидела призрачное лицо в кроватке сына, но долго смеялась, поняв, что это

Даже те, кто скептически настроен к вопросам о существовании привидений, порой могут не на шутку перепугаться, столкнувшись с чем-то странным.

Молодая мама из Иллинойса, США, поделилась в "Фейсбуке" забавным рассказом об ужасе, который ей пришлось пережить из-за нелепого недоразумения. Ночью Мариза Элизабет увидела на экране видеоняни, что в кроватке её маленького сына есть кто-то ещё. Оттуда на женщину смотрело лицо призрачного ребёнка. Шокированная американка хотела пробраться в комнату к малышу с фонариком, но не могла пошевелиться от страха.

Ночью я была уверена, что в кроватке с моим сыном лежал призрачный ребёнок. Я так испугалась, что почти не спала. Даже пыталась прокрасться туда с фонариком Мариза Элизабет

Однако выяснить, что происходит, маме удалось только утром. Когда она зашла в комнату, то вместо призрака увидела на матрасе наклейку с детским лицом. Мариза рассказала, что накануне её супруг-недотёпа просто забыл надеть наматрасник, когда менял простыни, пишет The Sun.

Пост американки быстро стал вирусным, набрав около 500 тыс. лайков и 300 тыс. репостов. Некоторые посмеялись над ситуацией, отметив, что трусиха-мать пошла в комнату ребёнка только утром. Но другие юзеры написали, что это выглядело действительно жутко и многие на месте Маризы тоже перепугались бы до смерти.

Я бы тоже перепугалась до смерти Angelica Ferrer

Я бы там с ума сошла Tish Angel

Это действительно смешно, но зачем было ждать до следующего утра? Да, ребёнок спал, но я бы разбудила его, если нужно было бы убедиться, что он в безопасности Jaci Cavins

Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон