"Цифровая бомба" в наследство от Обамы

Журналисты Washington Post cообщили, что по распоряжению уже бывшего президента США Барака Обамы спецслужбы страны изготавливали специальные вирусы и "закладки" для компьютеров и ПО. Согласно задумке американцев в час икс это должно было бы вывести из строя всю российскую инфраструктуру. План противодействия России и всесильным отечественным хакерам должен будет подписать уже Дональд Трамп.

О возможном уничтожении всей российской IT-инфраструктуры стало известно сегодня, после того как в руки журналистов WP попали документы бывшей администрации Белого дома. Согласно данным репортёров, Обама был крайне обеспокоен якобы реальным влиянием российских хакеров на результаты выборов в США, в связи с чем поручил спецслужбам подготовить план атаки на нашу страну.

Для того чтобы понимать, что именно имел в виду Обама и его спецслужбы, надо понимать, какие именно элементы IT-инфраструктуры могут быть подвержены атаке.

Во-первых это hardware, или железо. Такие компании, как Cisco, HP, Dell и прочие, неоднократно уличали в интеграции жучков в обычные компьютеры или телекоммуникационное оборудование. Разумеется, делалось это производителями железа для промышленного шпионажа или для шпионажа в интересах государства (в случае с упомянутыми производителями, США). В ответ на выдвигаемые обвинения производитель обычно приносит извинения и в следующей линейке оборудования "закладки" и жучки находятся на новых местах, чтобы их не обнаружили там, где однажды уже был прокол.

— Вариантов бесконечное множество. Наверное, без производителя такие "закладки" встроить будет сложновато, хотя, если верить Сноудену, АНБ и в этом плане имеет опыт. То есть рассказывали про то, что в маршрутизаторы CISCO АНБ встраивало "закладки" на этапе транспортировки. Когда их уже пересылали к заказчикам, отгружали — вот на этом этапе АНБ каким-то образом удавалось встраивать какие-то импланты. Но вообще, конечно, для программного обеспечения это будет довольно сложно сделать без участия производителя, — поясняет Лайфу генеральный директор компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, Алексей Раевский.

Совершенно аналогичным образом — с поправкой на то, что "закладки" и жучки представляют из себя не железо и кремний, а программный код — действуют крупнейшие производители ПО. Например, Microsoft, Apple, Oracle, SAP и многие другие. Программный код является главной ценностью для каждой компании, создающей то или иное ПО или приложение, он защищён юридически, и его взлом в большинстве стран карается по закону как посягательство на авторские права. И там всегда присутствовал не только полезный и нужный нам с вами код, но и код-шпион или код способный удалённо отключить наш компьютер.

Простой пример: если вы не оплатите продление лицензии на ту или иную программу — она может прекратить работать. Она же может прекратить работать, просто если вы не понравились владельцу программы.

— Самый простейший вариант — это могут быть просто "закладки", которые делают компьютер неработоспособным. То есть, грубо говоря, либо компьютер, либо сетевое оборудование просто выключаются и перестают работать. Соответственно, понятно, какие последствия: парализована вся экономическая деятельность. Операционная система Windows — огромный по объёму программный продукт. Туда можно встроить любой код, который захочет производитель. Следовательно, запускаться этот код будет по какому-то сигналу. Например, появляется определенный сайт в Интернете, и наличие этого сайта уже может быть сигналом. Или посылает какой-то сигнал целенаправленно каким-то компьютерам или в какие-то сети, — говорит Раевский.

Россию любят высмеивать — зачастую даже внутри страны — за желание создать инфраструктуру, независимую от внешнего воздействия. Приводятся аргументы про глобальный и свободный мир, это сдабривается доводами в стиле "да кому мы вообще нужны" и чем-то подобным. Однако, как показывает практика, Россия нужна очень многим. Вот план Обамы по уничтожению нашей инфраструктуры, ярко это подтверждает.

В этой связи уместно напомнить, что Минкомсвязь РФ продолжает работу над обеспечением автономности Рунета. То есть если нас по каким-то причинам отключат от мировой Сети, связность коммуникаций внутри страны нарушена не будет.

Известный эксперт в области информационной безопасности, владелец компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов полагает, что полное прерывание контакта с Россией невыгодно в первую очередь самому Западу. "Если они прервут связь с нами, то как будут узнавать, что мы делаем? Сейчас для них выгоднее только говорить о возможном отключении, но продолжать шпионить, в том числе с помощью Интернета", — рассказывал Игорь Ашманов в одном из интервью.

Однако иначе дело будет обстоять в случае если вялотекущий холодный конфликт перейдёт в горячую фазу. Тогда нанесение любого ущерба противнику является важной задачей — и до поры до времени "спящее" оружие может быть применено. Причём противодействовать такой атаке будет очень сложно.

— Надо проводить специальные исследования на отсутствие недекларированных возможностей. Для критичных каких-то приложений такие исследования проводятся. Microsoft в этом плане сотрудничает с нашими соответствующими компетентными органами. Для этого предоставляются исходные коды, они изучаются в течение какого-то времени, анализируются. И если там не найдено никаких подозрительных вещей, то с какой-то вероятностью говорится, что в программном обеспечении отсутствуют недекларированные возможности, — поясняет Раевский.

Причем США уже использовало кибер-оружие без объявления войны, хотя фактически атаковало инфраструктуру чужой страны с целью её уничтожения. Речь, разумеется, об атаке на атомную промышленность Ирана, после чего персы были вынуждены отказаться от масштабного обогащения ядерного топлива и пойти на уступки в переговорах.

Ключевые элементы отечественной инфраструктуры, в том числе атомная промышленность, водоснабжение, энергогенерация, железнодорожное сообщение и другие важные элементы обеспечения жизнедеятельности России, разумеется атаковать гораздо сложнее, чем иранские. Но это, однако, не помешало вирусу WannaCry внести сумятицу в деятельность ряда госструктур в России. Причем уже давно не секрет, что этот вирус был произведен именно в цифровых лабораториях американских спецслужб.

Впрочем, не стоит так же забывать, что в США существуют не только специалисты по кибератакам, но и эксперты в области информационных войн. То есть материал в Washington Post может являться просто элементом ведущейся против нас информационной войны и целью публикации является запугивание России и подбадривание партнеров по НАТО, чтобы убедить их в собственной всесильности.

- У меня нет комментариев по этому вопросу, здесь нечего комментировать. Какие-то нелепые предположения и нелепые слухи, - резюмирует новость еще один эксперт в области инфобезопасности генеральный директор Digital Security Илья Медведовский.