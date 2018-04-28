Тайная девушка Avicii: Мы хотели рассказать о нас после моей беременности

Девушка опубликовала послание к покойному возлюбленному, в котором рассказала об их отношениях.

Диджей Тим Берглинг, которого нашли мёртвым 20 апреля, втайне встречался с чешской моделью и стал для её сына любящим отчимом. Тереза Качерова опубликовала в "Инстаграме" душераздирающее письмо, в котором обратилась к погибшему и рассказала, что они планировали завести детей.

Дорогой Тим, я провела последние дни в надежде, что проснусь или кто-то скажет, что это всё большая шутка, ужасная ошибка. Я думаю, что сейчас до меня дошло осознание того, что я больше тебя не увижу Тереза Качерова

Тереза рассказала, что не хотела раскрывать их отношения, чтобы избежать лишней шумихи. Тереза хотела дождаться, когда она забеременеет, и только потом перестать скрываться.

Мы так и не досмотрели "Гарри Поттера". Я так и не убедила тебя, что нашу дочь будут звать Серафина. Ты так и не закончил свой рукав, где должен был быть мой портрет Тереза Качерова

Я называла тебя ангелочком. Но я и представить не могла, как скоро ты станешь одним из них. Последние слова, которые ты мне сказал, были "я люблю тебя". Ну, я люблю тебя. Также сильно, как ты любишь мексиканскую колу... Тереза Качерова

В декабре прошлого года Тереза опубликовала фотографию с её сыном и Avicii, которые вместе украшали рождественскую ёлку. По предварительной версии, Тим покончил с собой.

Несмотря на небывалый успех, в 2016 году Avicii объявил о том, что больше не будет выступать живьём из-за проблем со здоровьем, вызванных стрессом и злоупотреблением алкоголем.

Только за один год артист выступил 320 раз, часто прибегая к алкоголю, чтобы справиться с нагрузкой. В возрасте 21 года у него диагностировали острый панкреатит, а в 2014 году он был снова госпитализирован и вынужден удалить желчный пузырь и аппендикс.