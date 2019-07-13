15 смешных твитов о том, как свадьбы оборачивались сущим кошмаром

Мой друг женился во второй раз. Я был шафером и свою поздравительную речь начал со слов "Рад снова всех вас видеть!". Он был не в восторге
Все три бабушки, не готовясь, появились на свадьбе в 👏🏼абсолютно👏🏼одинаковых👏🏼платьях👏🏼!!
Я дрессирую собак, и одна из клиенток хотела, чтобы на свадьбе были её шесть хаски и ещё друзей. Я была решительно против, ведь хаски по природе — стайные животные. И во время клятвы начался конкурс по вою. Я знала, что так будет. Ага
Я думал, что у меня было спокойное и невозмутимое выражения лица, когда моя жена шла к алтарю. Вот как оно выглядело на самом деле
Оказывается, мятная конфета, которую мой брат дал мне перед тем, как я пошла к алтарю, была ещё и с синим красителем. Спасибо тебе, Патрик, большое
Я пытался быть романтичным и унести мою жену с церемонии на руках. К счастью, это произошло уже после того, как она сказала: "Согласна!"
Лучший друг моего мужа был так счастлив за нас, что облил меня вином. Я ушла привести себя в порядок, вернулась и увидела мою подругу. Я сказала такую смешную шутку, что она выплюнула весь кофе на моё платье. На фото я сушу платье уже второй раз
Я была на свадьбе, которая проходила на пляже во Флориде. Пока невеста шла к алтарю, стая чаек пролетела над нами и одна из них уронила рыбью голову прямо на маму невесты
Я наступила на подол платья за три ступеньки до конца лестницы. Мой новоиспечённый муж Тим держал меня до тех пор, пока мы не упали... на самое дно. Он влетел в толпу людей и порвал свои штаны. Зато моё платье было в полном порядке
Жена моего брата на их свадьбе случайно подожгла своё платье. Огонь, конечно, потушили, но в воздухе висело напряжение... До тех пор, пока диджей не включил Girl on Fire ("Девушка в огне")
Я так сильно отплясывал, что порвал свои штаны...
Священник на моей свадьбе уснул во время мессы, а потом, когда он нас венчал, всё время путал имя моей жены
Бабушка моего мужа споткнулась, когда фотографировалась с нами. Вместо того чтобы поймать её, мы все вместе упали
Свадьба, на которую меня пригласили, проходила на ферме. Церемонию буквально не было слышно из-за звуков рожающей в соседнем сарае коровы
Наш организатор случайно перепутал раствор для контактных линз со средством для удаления воска и налил его себе в глаза. Из-за этого он едва мог что-то видеть, но всё равно сказал, что я была "красивой размытой белой штукой"
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