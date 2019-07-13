15 смешных твитов о том, как свадьбы оборачивались сущим кошмаром

Я дрессирую собак, и одна из клиенток хотела, чтобы на свадьбе были её шесть хаски и ещё друзей. Я была решительно против, ведь хаски по природе — стайные животные. И во время клятвы начался конкурс по вою. Я знала, что так будет. Ага