15 смешных твитов о том, как свадьбы оборачивались сущим кошмаром

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Фото © Twitter/mmklintworth

Лето — пора свадеб. Но вместо того, чтобы поддаваться романтическому настрою, витающему в воздухе, американский шоумен и комик Джимми Фэллон попросил своих читателей рассказать о свадебных фейлах. Вот некоторые из них.

Мой друг женился во второй раз. Я был шафером и свою поздравительную речь начал со слов "Рад снова всех вас видеть!". Он был не в восторге

Все три бабушки, не готовясь, появились на свадьбе в 👏🏼абсолютно👏🏼одинаковых👏🏼платьях👏🏼!!

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/aacampisi/status/1141185485169221632" target="_blank">aacampisi</a></p>

Я дрессирую собак, и одна из клиенток хотела, чтобы на свадьбе были её шесть хаски и ещё друзей. Я была решительно против, ведь хаски по природе — стайные животные. И во время клятвы начался конкурс по вою. Я знала, что так будет. Ага

Я думал, что у меня было спокойное и невозмутимое выражения лица, когда моя жена шла к алтарю. Вот как оно выглядело на самом деле

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Patrick_Neville/status/1141057679877652485" target="_blank">Patrick_Neville</a></p>

Оказывается, мятная конфета, которую мой брат дал мне перед тем, как я пошла к алтарю, была ещё и с синим красителем. Спасибо тебе, Патрик, большое

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/diannebee/status/1141450289788215297" target="_blank">diannebee</a></p>

Я пытался быть романтичным и унести мою жену с церемонии на руках. К счастью, это произошло уже после того, как она сказала: "Согласна!"

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/patman_vs_robin/status/1141141401125699589" target="_blank">patman_vs_robin</a></p>

Лучший друг моего мужа был так счастлив за нас, что облил меня вином. Я ушла привести себя в порядок, вернулась и увидела мою подругу. Я сказала такую смешную шутку, что она выплюнула весь кофе на моё платье. На фото я сушу платье уже второй раз

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ellenpaige/status/1141489430299107328" target="_blank">ellenpaige</a></p>

Я была на свадьбе, которая проходила на пляже во Флориде. Пока невеста шла к алтарю, стая чаек пролетела над нами и одна из них уронила рыбью голову прямо на маму невесты

Я наступила на подол платья за три ступеньки до конца лестницы. Мой новоиспечённый муж Тим держал меня до тех пор, пока мы не упали... на самое дно. Он влетел в толпу людей и порвал свои штаны. Зато моё платье было в полном порядке

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/onkeylimetime/status/1141519037366751233" target="_blank">onkeylimetime</a></p>

Жена моего брата на их свадьбе случайно подожгла своё платье. Огонь, конечно, потушили, но в воздухе висело напряжение... До тех пор, пока диджей не включил Girl on Fire ("Девушка в огне")

Я так сильно отплясывал, что порвал свои штаны...

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/lifealertme/status/1141205298201452544" target="_blank">lifealertme</a></p>

Священник на моей свадьбе уснул во время мессы, а потом, когда он нас венчал, всё время путал имя моей жены

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/raymalaspina/status/1141316963161038848" target="_blank">raymalaspina</a></p>

Бабушка моего мужа споткнулась, когда фотографировалась с нами. Вместо того чтобы поймать её, мы все вместе упали

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mmklintworth/status/1141153234905698306" target="_blank">mmklintworth</a></p>

Свадьба, на которую меня пригласили, проходила на ферме. Церемонию буквально не было слышно из-за звуков рожающей в соседнем сарае коровы

Наш организатор случайно перепутал раствор для контактных линз со средством для удаления воска и налил его себе в глаза. Из-за этого он едва мог что-то видеть, но всё равно сказал, что я была "красивой размытой белой штукой"

7 смешных твитов о том, когда соврать было не только не стыдно, но и полезно

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