Душа шашлыка. Как и в чём мариновать мясо
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Лимонный
Этот рецепт пришёл на смену старому советскому уксусному маринаду. В нём уксусная кислота заменена на сок лимона. Считается, что у неё ниже кислотность, а значит, для желудка такой способ приготовления безопаснее.
Ингредиенты:
лимон — 2 шт.,
чеснок — 3–4 зубчика,
мята — несколько листочков,
лук репчатый — 2 шт.,
масло оливковое — 5 ст. л.,
перец чёрный молотый — по вкусу.
В выжатый лимонный сок добавить цедру, мяту, а также мелко порубленные чеснок и лук. В полученной смеси мариновать мясо 8 часов в холодном месте. После маринования смесью можно поливать готовящийся шашлык.
Винный
Вино для маринада должно быть настоящим. Хорошо, если оно домашнее. Если нет, берите сухое красное — это достаточная гарантия, что вино настоящее, независимо от цены.
Ингредиенты:
вино сухое красное — 2 ст.,
ягоды можжевельника — 2 ст. л.,
перец чёрный молотый — 2 ч. л.,
лавровый лист — по вкусу,
масло растительное — 2 ст. л.
Лавровый лист измельчить, добавить в красное вино, ягоды можжевельника мелко порубить, смешать с остальными ингредиентами. Мариновать мясо 8 часов в холодном месте.
Медовый
Нежный вкус шашлыка из такого мяса вряд ли кого-то оставит равнодушным. Подавайте его с аджикой или другим острым соусом. И непременно со свежими овощами.
Ингредиенты:
лук репчатый — 0,2 кг,
барбарис сушёный — 20 г,
базилик сушёный — 20 г,
мёд — 50 мл,
соус соевый — 150 мл,
чеснок — 3–4 зубчика,
масло растительное — 150 мл.
Раздавите прессом чеснок, смешайте его с базиликом, соевым соусом, маслом и растопленным до жидкого состояния мёдом. Лук очистите и порежьте мелкими кусочками, смешайте с маринадом. Положите в маринад куски мяса, хорошо перемешайте. Маринуйте мясо в медовом соусе 2–4 часа.
Майонезный
Майонез всегда обвиняют в том, что он жирный и вредный. Но если подумать, из чего состоит этот соус? Растительное масло, горчица и яйца. Все составляющие безопасны и даже полезны для организма.
Есть ещё одно заблуждение — при мариновании в майонезе шашлык получится жирным. Однако это невозможно в силу законов физики. Жир из майонеза не может впитаться и смешаться с мясным. Зато он может предотвратить пересыхание мясных кусочков на огне.
Ингредиенты:
лук репчатый — 300 г,
майонез — 250 г,
перец красный и чёрный — по 0,5 ч. л.,
соль — по вкусу,
сумах — 1 ч. л.,
кориандр молотый — 1 ч. л.
Половину приготовленного лука нарезаем кубиками и измельчаем в блендере, после чего смешиваем его с майонезом.
Мясо нарезаем на куски, посыпаем солью, перцем и специями, хорошо перемешиваем. Затем добавляем к мясу майонезно-луковую заправку и ещё раз тщательно перемешиваем.
Вторую часть лука нарезаем кольцами и выкладываем слоями в кастрюлю вместе со свининой.
Слои лука чередуем со слоями мяса. Верхним слоем должен быть лук, который смазывается остатками майонезного соуса.
Кастрюлю накрываем крышкой и оставляем в холодном месте на 5–8 часов.
Кефирный
Шашлык, приготовленный в кефире, получается очень нежным. Но при таком варианте готовки нужно помнить, что сильный жар углей не нужен. То есть жара поменьше, а времени для готовки — побольше.
Ингредиенты:
лук репчатый — 2 шт.,
сахар — 2 ч. л.,
кефир — 500 мл,
перец — 1 ч. л.,
зелень — пучок.
Мясо нарезаем на достаточно большие куски и складываем в кастрюлю. Добавляем к нему крупно порезанный лук, рубленую зелень и сахар.
Вливаем кефир, перемешиваем. Утрамбовывать содержимое кастрюли не нужно, кусочки должны лежать не очень плотно. Закрываем кастрюлю крышкой и убираем в холодильник на сутки.
Да, способ маринования не быстрый. Зато такое мясо можно хранить в сыром виде в течение нескольких дней.
Минеральный
Используемая в рецепте минеральная вода должна быть свежей, то есть из только что открытой бутылки. Тут всё дело в волшебных пузырьках, а из выдохшейся минералки мягкий шашлык не получится.
Ингредиенты:
лук репчатый — 2–3 шт.,
вода минеральная с газом — 3 ст.,
уксус винный — 4 ст. л.,
соус соевый — 30 мл,
перец чёрный молотый — 2 ст. л.,
лавровый лист — несколько листочков.
К нарезанному кусками мясу добавляем порезанный полукольцами лук, соевый соус, перец и лавровый лист.
Уксус размешиваем с минералкой и вливаем в миску с мясом. Тщательно перемешиваем.
Мясо будет готово для приготовления на мангале уже через пару часов.
Зелёный
Киви даёт неплохой результат, смягчая мясо. А это немаловажно, если готовим сухое мясо, то есть не свинину и не молодую баранину.
Ингредиенты:
вода минеральная — 300 мл,
лук репчатый — 3–4 шт.,
киви — 3 шт.,
соль — по вкусу,
специи — по вкусу.
Мясо крупно нарезаем и помещаем в прочный полиэтиленовый пакет. Сверху кладём нарезанный кольцами лук, соль и специи. Наливаем минералку, завязываем пакет и разминаем его, чтобы ингредиенты перемешались. Оставляем пакет закрытым на 40 минут.
Открываем пакет, добавляем к мясу очищенные от кожуры и натёртые на мелкой тёрке плоды киви.
Снова закрываем пакет, перетряхиваем содержимое и оставляем ещё на полчаса.
Мясо не следует мариновать в киви более двух часов. Если передержать, оно начнёт разделяться на волокна, ведь фруктовые кислоты — эффективный растворитель.
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