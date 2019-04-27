Душа шашлыка. Как и в чём мариновать мясо

Лайф подготовил рецепты самых популярных вариантов маринада. Ингредиенты для них найдутся в каждом доме. При составлении рецептов мы исходили из того, что для маринования берётся два килограмма мяса.

Лимонный

Этот рецепт пришёл на смену старому советскому уксусному маринаду. В нём уксусная кислота заменена на сок лимона. Считается, что у неё ниже кислотность, а значит, для желудка такой способ приготовления безопаснее.

Ингредиенты:

лимон — 2 шт.,

чеснок — 3–4 зубчика,

мята — несколько листочков,

лук репчатый — 2 шт.,

масло оливковое — 5 ст. л.,

перец чёрный молотый — по вкусу.

В выжатый лимонный сок добавить цедру, мяту, а также мелко порубленные чеснок и лук. В полученной смеси мариновать мясо 8 часов в холодном месте. После маринования смесью можно поливать готовящийся шашлык.

Винный

Вино для маринада должно быть настоящим. Хорошо, если оно домашнее. Если нет, берите сухое красное — это достаточная гарантия, что вино настоящее, независимо от цены.

Ингредиенты:

вино сухое красное — 2 ст.,

ягоды можжевельника — 2 ст. л.,

перец чёрный молотый — 2 ч. л.,

лавровый лист — по вкусу,

масло растительное — 2 ст. л.

Лавровый лист измельчить, добавить в красное вино, ягоды можжевельника мелко порубить, смешать с остальными ингредиентами. Мариновать мясо 8 часов в холодном месте.

Медовый

Нежный вкус шашлыка из такого мяса вряд ли кого-то оставит равнодушным. Подавайте его с аджикой или другим острым соусом. И непременно со свежими овощами.

Ингредиенты:

лук репчатый — 0,2 кг,

барбарис сушёный — 20 г,

базилик сушёный — 20 г,

мёд — 50 мл,

соус соевый — 150 мл,

чеснок — 3–4 зубчика,

масло растительное — 150 мл.

Раздавите прессом чеснок, смешайте его с базиликом, соевым соусом, маслом и растопленным до жидкого состояния мёдом. Лук очистите и порежьте мелкими кусочками, смешайте с маринадом. Положите в маринад куски мяса, хорошо перемешайте. Маринуйте мясо в медовом соусе 2–4 часа.

Майонезный

Майонез всегда обвиняют в том, что он жирный и вредный. Но если подумать, из чего состоит этот соус? Растительное масло, горчица и яйца. Все составляющие безопасны и даже полезны для организма.

Есть ещё одно заблуждение — при мариновании в майонезе шашлык получится жирным. Однако это невозможно в силу законов физики. Жир из майонеза не может впитаться и смешаться с мясным. Зато он может предотвратить пересыхание мясных кусочков на огне.

Ингредиенты:

лук репчатый — 300 г,

майонез — 250 г,

перец красный и чёрный — по 0,5 ч. л.,

соль — по вкусу,

сумах — 1 ч. л.,

кориандр молотый — 1 ч. л.

Половину приготовленного лука нарезаем кубиками и измельчаем в блендере, после чего смешиваем его с майонезом.

Мясо нарезаем на куски, посыпаем солью, перцем и специями, хорошо перемешиваем. Затем добавляем к мясу майонезно-луковую заправку и ещё раз тщательно перемешиваем.

Вторую часть лука нарезаем кольцами и выкладываем слоями в кастрюлю вместе со свининой.

Слои лука чередуем со слоями мяса. Верхним слоем должен быть лук, который смазывается остатками майонезного соуса.

Кастрюлю накрываем крышкой и оставляем в холодном месте на 5–8 часов.

Кефирный

Шашлык, приготовленный в кефире, получается очень нежным. Но при таком варианте готовки нужно помнить, что сильный жар углей не нужен. То есть жара поменьше, а времени для готовки — побольше.

Ингредиенты:

лук репчатый — 2 шт.,

сахар — 2 ч. л.,

кефир — 500 мл,

перец — 1 ч. л.,

зелень — пучок.

Мясо нарезаем на достаточно большие куски и складываем в кастрюлю. Добавляем к нему крупно порезанный лук, рубленую зелень и сахар.

Вливаем кефир, перемешиваем. Утрамбовывать содержимое кастрюли не нужно, кусочки должны лежать не очень плотно. Закрываем кастрюлю крышкой и убираем в холодильник на сутки.

Да, способ маринования не быстрый. Зато такое мясо можно хранить в сыром виде в течение нескольких дней.

Минеральный

Используемая в рецепте минеральная вода должна быть свежей, то есть из только что открытой бутылки. Тут всё дело в волшебных пузырьках, а из выдохшейся минералки мягкий шашлык не получится.

Ингредиенты:

лук репчатый — 2–3 шт.,

вода минеральная с газом — 3 ст.,

уксус винный — 4 ст. л.,

соус соевый — 30 мл,

перец чёрный молотый — 2 ст. л.,

лавровый лист — несколько листочков.

К нарезанному кусками мясу добавляем порезанный полукольцами лук, соевый соус, перец и лавровый лист.

Уксус размешиваем с минералкой и вливаем в миску с мясом. Тщательно перемешиваем.

Мясо будет готово для приготовления на мангале уже через пару часов.

Зелёный

Киви даёт неплохой результат, смягчая мясо. А это немаловажно, если готовим сухое мясо, то есть не свинину и не молодую баранину.

Ингредиенты:

вода минеральная — 300 мл,

лук репчатый — 3–4 шт.,

киви — 3 шт.,

соль — по вкусу,

специи — по вкусу.

Мясо крупно нарезаем и помещаем в прочный полиэтиленовый пакет. Сверху кладём нарезанный кольцами лук, соль и специи. Наливаем минералку, завязываем пакет и разминаем его, чтобы ингредиенты перемешались. Оставляем пакет закрытым на 40 минут.

Открываем пакет, добавляем к мясу очищенные от кожуры и натёртые на мелкой тёрке плоды киви.

Снова закрываем пакет, перетряхиваем содержимое и оставляем ещё на полчаса.

Мясо не следует мариновать в киви более двух часов. Если передержать, оно начнёт разделяться на волокна, ведь фруктовые кислоты — эффективный растворитель.