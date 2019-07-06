Сколько нужно целоваться, чтобы похудеть

Снижают вес
Страстный поцелуй, длящийся дольше 20 секунд, сжигает 30 килокалорий
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При поцелуях учащается сердцебиение и увеличивается выброс адреналина. Энергетический запас организма тратится быстрее, поэтому запускается расход глюкозы и жировой ткани. Обмен веществ улучшается, поэтому человек начинает быстрее худеть, даже без строгих диет, считают учёные.
Избавляют от стресса
Гормон стресса — кортизол — снижается. А гормон любви — окситоцин — повышается
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Благодаря биохимическим реакциям, которые запускаются в организме при поцелуях, повышается стрессоустойчивость, а нервное напряжение уходит. Согласно исследованию, часто целующиеся люди меньше страдают бессонницей и депрессией.
Защищают от кариеса
Лучше целоваться сразу после еды
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В целях профилактики кариеса и пародонтоза после еды стоматологи рекомендуют целоваться, чтобы нормализовать кислотность в полости рта. При поцелуе усиливается выработка слюны, которая позволяет удалить налёт с зубов.
Спасают от инфаркта и инсульта
Сердце начинает биться быстрее, кровоток улучшается, риск перепадов давления снижается
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У целующихся людей в кровь выбрасываются эпинефрил и норэпинефрин, которые заставляют сердце биться чаще. Кровоснабжение всех органов улучшается, за счёт этого снижается артериальное давление, тренируются сердце и сосуды.
Тренируют лёгкие
Дыхание при поцелуях изменяется
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Многие люди при недолгих поцелуях задерживают дыхание — это своеобразная гимнастика для лёгких. Поцелуи, длящиеся несколько минут, увеличивают глубину дыхания. Клетки получают больше кислорода.
Разглаживают морщины
"Французский поцелуй" задействует более 30 лицевых мышц
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Пока мышцы работают, их клетки насыщаются кислородом, кровоснабжение улучшается, отмечают исследователи. Такая естественная гимнастика лица является профилактикой преждевременного старения и помогает разгладить уже существующие мелкие морщинки.
Улучшают работу мозга
У тех, кто часто целуется, ускоряются мыслительные процессы и улучшается память
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Из-за повышенного пульса, как отмечает американский исследователь Янг Фишер, во время поцелуев в мозг поступает больше кислорода. Это способствует скорости работы мозга, запоминанию информации и повышению концентрации внимания. Тем, кто хочет выучить иностранный язык или запомнить все цифры из квартального отчёта перед собранием на работе, нужно много и долго целоваться.
Повышают иммунитет
Обмениваясь бактериями с партнёром, можно повысить сопротивляемость организма инфекциям
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Около 80% бактерий во рту всех людей одинаковые, а 20% — индивидуальные. Партнёры обмениваются своими бактериями, тем самым стимулируют иммунную систему к образованию антител.