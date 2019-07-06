Сколько нужно целоваться, чтобы похудеть

6 июля празднуется Всемирный день поцелуев. Лайф выяснил, как они помогают избавиться от лишнего веса, кариеса и уберечься от инфаркта.

Снижают вес Страстный поцелуй, длящийся дольше 20 секунд, сжигает 30 килокалорий Фото © Shutterstock

При поцелуях учащается сердцебиение и увеличивается выброс адреналина. Энергетический запас организма тратится быстрее, поэтому запускается расход глюкозы и жировой ткани. Обмен веществ улучшается, поэтому человек начинает быстрее худеть, даже без строгих диет, считают учёные.

Избавляют от стресса Гормон стресса — кортизол — снижается. А гормон любви — окситоцин — повышается Фото © Pixabay

Благодаря биохимическим реакциям, которые запускаются в организме при поцелуях, повышается стрессоустойчивость, а нервное напряжение уходит. Согласно исследованию, часто целующиеся люди меньше страдают бессонницей и депрессией.

Защищают от кариеса Лучше целоваться сразу после еды Фото © Pixabay

В целях профилактики кариеса и пародонтоза после еды стоматологи рекомендуют целоваться, чтобы нормализовать кислотность в полости рта. При поцелуе усиливается выработка слюны, которая позволяет удалить налёт с зубов.

Спасают от инфаркта и инсульта Сердце начинает биться быстрее, кровоток улучшается, риск перепадов давления снижается Фото © Pixabay

У целующихся людей в кровь выбрасываются эпинефрил и норэпинефрин, которые заставляют сердце биться чаще. Кровоснабжение всех органов улучшается, за счёт этого снижается артериальное давление, тренируются сердце и сосуды.

Тренируют лёгкие Дыхание при поцелуях изменяется Фото © Pixabay

Многие люди при недолгих поцелуях задерживают дыхание — это своеобразная гимнастика для лёгких. Поцелуи, длящиеся несколько минут, увеличивают глубину дыхания. Клетки получают больше кислорода.

Разглаживают морщины "Французский поцелуй" задействует более 30 лицевых мышц Фото © Pixabay

Пока мышцы работают, их клетки насыщаются кислородом, кровоснабжение улучшается, отмечают исследователи. Такая естественная гимнастика лица является профилактикой преждевременного старения и помогает разгладить уже существующие мелкие морщинки.

Улучшают работу мозга У тех, кто часто целуется, ускоряются мыслительные процессы и улучшается память Фото © Pixabay

Из-за повышенного пульса, как отмечает американский исследователь Янг Фишер, во время поцелуев в мозг поступает больше кислорода. Это способствует скорости работы мозга, запоминанию информации и повышению концентрации внимания. Тем, кто хочет выучить иностранный язык или запомнить все цифры из квартального отчёта перед собранием на работе, нужно много и долго целоваться.

Повышают иммунитет Обмениваясь бактериями с партнёром, можно повысить сопротивляемость организма инфекциям Фото © Pixabay

Около 80% бактерий во рту всех людей одинаковые, а 20% — индивидуальные. Партнёры обмениваются своими бактериями, тем самым стимулируют иммунную систему к образованию антител.