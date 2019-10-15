Дешевле, чем гелик, круче, чем вездеход. Тест-драйв нового Land Cruiser Prado

В полку автомобилей, способных не только возить владельца на дачу, но и проверить на прочность нервную систему, прибавление. Спецверсия Land Cruiser Prado TRD оказалась дороже обычных комплектаций, но мы выяснили, за что владельцы "крузаков" любят 150-й и можно ли ездить на нём на дальние расстояния.

Встречают по одёжке

К внедорожникам Toyota Land Cruiser всегда было много внимания. Фанаты марки и модели охотно год за годом разбирают японские внедорожники даже в том случае, если машины существенно дорожают. Подкупает не только дешёвое относительно немецких авто обслуживание и брутальная, если не сказать грубоватая, внешность. Любопытно, что и Land Cruiser 200, и Land Cruiser Prado со временем не стали выглядеть хуже. У последнего, к слову, свежий рестайлинг получился весьма неплохим даже по современным меркам.

Во внешности TLC Prado сохранились все фирменные черты — огромные "лопухи" зеркал, зауженный (относительно других внедорожников) силуэт и массивная решётка радиатора. Оптика, которая в базовых версиях не блещет эффективностью, в версии TRD (впрочем, как и во всех комплектациях "подороже") обзавелась светодиодами повышенной эффективности. Теперь TLC Prado больше не слепнет в дождь и позволяет нормально ездит даже по лесам и полям в любую погоду.

Единственное, чего на японских автомобилях так и не появилось, — это адаптивный свет. И здесь было бы разумно "поженить" световую схему от Land Cruiser 200 с модулями передних фар у Land Cruiser Prado — у старшего "японца" с этим нет никаких проблем. Россыпь диодов и линзы дают ровную и широкую полосу света, которой хватает с запасом и без адаптивной оптики. А вот младшей версии Land Cruiser адаптивной оптики очень не хватает — с ней "ввинчивать" машину в повороты и шустро маневрировать во дворах было бы куда приятнее.

Частично проблему решают противотуманные фары, на которые японцы не пожалели хороший пластик и приятные диоды. Впрочем, всем этим, на первый взгляд, не вполне понятным решениям есть объяснение. В 2020-м Toyota переформатирует и в целом пересмотрит подход к дизайну собственных автомобилей, и первыми, кто "пойдёт под нож" дизайнеров, станут именно внедорожники. Они получат невероятно крутую оптику, которая снимет все вопросы об эффективности освещения. Трудно сказать, какой окончательный вид примут автомобили, но на рендерах всё выглядит очень достойно.

Стало лучше?

TLC Prado всегда подавался на рынок как более скромный, бюджетный внедорожник. Из-за этого долгое время за ним сохранялся бэкграунд машины для председателя колхоза, но более дорогие и статусные версии разбивают этот образ в пух и прах. Версия TRD — это подготовка автомобиля заводским подразделением Toyota Racing Development, чья специализация — доработка интерьера и экстерьера автомобилей. После вмешательства тюнеров автомобиль обзавёлся передним и задним бампером с накладками и декоративными элементами по салону.

Фирменное отличие TRD — красные шильдики, которые придают не очень спортивному автомобилю стремительности. Быстрее ехать от этого Land Cruiser Prado, конечно, не стал, но по сравнению с базовыми версиями обвес и колёса TRD выглядят приятнее. В салоне тестового автомобиля осталась фирменная коричневая кожа, которой обтянуты по-прежнему удобные, огромные кресла.

Регуляторы управления режимами сидений остались на привычных местах и не претерпели никаких изменений — колёсики настройки подогрева и вентиляции находятся между центральным подлокотником и селектором КПП. Все остальные "крутилки" перемещать никуда не стали. С одной стороны, это хорошо. Фанатам модели не придётся заново привыкать к машине. С другой — никаких перемен, и это расстраивает.

Более статусный Lexus GX, получивший рестайлинг, обзавёлся доработанной мультимедиа, и его интерьер в целом претерпел серьёзные изменения. Почему от лёгкого рестайлинга отказались в Toyota — не совсем понятно. Вероятно, всё в дело в запланированных на 2020 год глобальных изменениях. Если так — то претензии к классической компоновке TLC Prado безосновательны.

Скромность украшает

Тестовая машина была укомплектована дизельным турбированным двигателем объёмом 2,8 литра и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. И здесь самое время сказать, что именно такое сочетание понравится любителям бездорожья и тем, кто любит путешествовать на машине. Выбраться на трассу, включить круиз-контроль (к сожалению, адаптивной системы в версии TRD не предусмотрено) и наслаждаться тихим шелестом турбодизеля с расходом в 6,5–7 литров — это хорошо. Правда, за скоростью придётся постоянно следить — проекционный экран в версии TRD не предусмотрен.

Правда, особой прыти от такого двигателя лучше не ждать — при обгонах на трассе приходится втапливать педаль в пол, после чего дизель натужно раскручивается и нехотя толкает машину вперёд. Под оба двигателя устанавливается одна и та же автоматическая коробка передач, которой с запасом хватает как в городе, так и на трассе. Несмотря на то что будущее поколение внедорожников Toyota может получить 10-диапазонные автоматы и турбированные двигатели меньшего объёма, бензиновые и дизельные "старики" никуда уходить не собираются.

Марш-бросок по трассе М5 протяжённостью в тысячу километров в одну сторону Land Cruiser выдержал прекрасно. Дизельное топливо с сомнительных заправок, конечно, лучше не заливать, но известны случаи, когда дизельный TLC спокойно переваривал даже похожую на контрафакт "солярку" и не ломался.

Бездорожье тойотовский турбодизель тоже проглатывает без особенных проблем. Будь то лес, поле или небольшая речка, которую владелец внезапно захотел переехать вброд. Бензиновый двигатель объёмом четыре литра для Land Cruiser Prado 150 сохранили. Его Toyota продаёт в России в дефорсированном варианте — 249 лошадей. Транспортный налог на такой двигатель в Москве — 18 тыс. 650 рублей.

Land Cruiser Prado как раз заточен под лёгкое и не очень российское бездорожье. В городе такая машина тоже пригодится — дорожного просвета достаточно, чтобы переваливаться через бордюры и снег во дворах (привет, скоро зима) и не испытывать при этом страха зацепиться за выступы. Даже с заводским обвесом, который сильно "срезает" дорожный просвет спереди и сзади, никакого дискомфорта при движении за пределами асфальта нет.

Подвеска TLC остаётся сбитой, но пневмобаллонов, как, например, в роскошном Lexus GX, о котором мы писали ранее, не достаёт.

А вас, Toyota, я попрошу остаться

Land Cruiser Prado по-прежнему остаётся самым доступным рамным внедорожником на рынке. Базовая комплектация, которая называется "для жизни хватит" стоит всего 2,5 млн рублей. Для сравнения: за BMW первой серии далеко не в "максималке" придётся заплатить 2,3 млн рублей. Mercedes A-класса будет стоить примерно тех же денег, если не больше. Нормальная комплектация обойдётся примерно в 2,5 млн. Топовая версия TLC обойдётся почти в 4,5 млн рублей, но эти автомобили, мягко говоря, покупают далеко не все, хотя своих денег они, конечно, стоят.

В век проблемных дизелей, жрущих масло литрами, и запрограммированного устаревания Toyota сохраняет лицо не только перед старыми, но и перед потенциальными клиентами. У Land Cruiser Prado по части надёжности всё по-прежнему хорошо.

Единственная претензия к TLC Prado 2019 года заключается в том, что машина, способная провезти владельца с женой и тремя детьми там, где не пролезут другие внедорожники, что прогресса по звуку и мультимедиа в целом японцам добиться пока не удалось. И хотя, как мы отмечали ранее, проблемы с мультимедиа это общая беда Toyota на всех моделях, на внедорожниках нехватка жизненно важных вещей ощущается особенно остро.

Даже в машинах подешевле давно устанавливается беспроводная зарядка, система проекции смартфона на центральный монитор через CarPlay. Этих мелочей сильно не достаёт в автомобиле. Особенно остро на эту проблему жалуются водители, которые возят внутри машины не только себя, но и свою семью.

Если закрыть глаза на очевидные проблемы с информативностью и небольшие недоработки, то можно прийти к интересному заключению. Каким-то необъяснимым образом Toyota смогла установить на рамный дизельный внедорожник вполне гуманный ценник. Конечная стоимость машины может оказаться ещё ниже, если начать торговаться с дилером. С учётом базового оснащения за сумму в (плюс-минус) 2,5 млн рублей — Toyota Land Cruiser Prado ещё долго будет оставаться лучшим бюджетным внедорожником в России.