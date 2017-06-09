"Одноклассники" вернулись на Украину

После обновления мобильного приложения жители Незалежной смогли получить доступ к российской соцсети, не используя при этом VPN-сервисы, пишет "Информатор".

Официальное приложение ОК для смартфонов под управлением iOS и Android снова стало доступно украинцам без включённых анонимайзеров.

По информации журналистов, никаких изменений в работе сервиса не произошло: все функции работают стабильно, приложение не глючит и не подтормаживает. Тем не менее на сайт ok.ru с территории Украины невозможно зайти без использования VPN-сервисов.

Лайф обратился к представителям соцсети, однако в пресс-службе ОК отказались предоставить официальный комментарий.

Отметим, что мобильная версия приложения "ВКонтакте" на Украине до сих пор не работает.

Напомним, 17 мая Пётр Порошенко подписал указ о блокировке российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", поисковой системы "Яндекс", а также почтового ресурса Mail.ru. Решение президента вызвало массовое возмущение со стороны населения Украины.

Спустя неделю после блокировки российских соцсетей на территории Незалежной посещаемость "ВКонтакте" и "Одноклассников" из этой страны серьёзно упала. Однако в эти соцсети стали гораздо чаще заходить пользователи США, Германии и Нидерландов — именно там располагаются сервера многих VPN-сервисов.