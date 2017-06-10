Роскомнадзор запретил провайдерам "эффективную блокировку" сайтов

Роскомнадзор разослал провайдерам документ с требованием до 16 июня 2017 года осуществлять ограничение доступа к интернет-ресурсам только по тем IP-адресам, которые указаны в реестре запрещённых сайтов. Копию одного из таких писем опубликовал автор телеграм-канала "Сайберсекьюрити и Ко" Александр Литреев.

Позже глава управления Роскомнадзора по УрФО Марина Гвоздецкая подтвердила изданию Znak.com, что подобные запросы действительно были разосланы провайдерам по поручению федерального руководства ведомства. Она также подчеркнула, что у неё нет информации о том, почему была выбрана именно эта дата.

Роскомнадзор призвал провайдеров отказаться от практики "эффективной блокировки" запрещённых ресурсов. Фото: © L!FE

В соответствии с ФЗ-139 от 28 июня 2012 года, все провайдеры в РФ обязаны блокировать интернет-ресурсы, внесённые в специальный реестр запрещённых сайтов. Законодательство не оговаривает никакого унифицированного способа ограничения доступа, а потому методы исполнения требований Роскомнадзора зависят лишь от бюджета и технических мощностей конкретного провайдера.

Для контроля за эффективностью блокировок ведомство применяет аппаратно-программный комплекс "Ревизор", который в автоматическом режиме проверяет доступность запрещённых сайтов на территории России. В случае если система обнаруживает, что какой-либо ресурс из "санкционного" списка всё же открывается, виновный провайдер получает крупный штраф.

Это вынуждает операторов применять так называемый DNS-резолвинг — постоянную проверку домена на предмет изменения его IP-адреса, что позволяет эффективно блокировать любой сайт даже в случае изменения записей в DNS. Подобной ситуацией воспользовались неустановленные злоумышленники, которые начали выкупать освободившиеся домены из реестра запрещённых ресурсов и прописывать в их DNS IP-адреса добропорядочных ресурсов.

В результате 4 июня около 16:15 по Москве пользователи российского сегмента Сети начали испытывать трудности с доступом к "Яндексу" и "ВКонтакте". Проблемы отмечались как в Москве, так и в регионах. В дальнейшем выяснилось, что блокировка ресурсов произошла по причине использования злоумышленниками технических IP-адресов серверов сайта, попавшего в реестр запрещённых.

Ситуация с блокировками добропорядочных ресурсов вынудила Роскомнадзор составить белый список сайтов, который был разослан российским провайдерам 7 июня. В документе содержался перечень из 2257 позиций, в том числе доменные имена крупных социальных сетей, поисковых систем и различных государственных интернет-ресурсов.