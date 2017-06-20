В поисковике Google появился действующий спиннер

Пользователи ресурса Reddit обнаружили в поисковике Google спрятанную "пасхалку".

Как выяснили обитатели платформы, если ввести в Google слово Spinner, под строкой поиска появляется интерактивный виджет в виде спиннера. Виртуальную копию популярной игрушки можно раскручивать при помощи мышки либо нажимая на кнопку внизу. Кроме того, в правой верхней части виджета имеется переключатель, позволяющий заменить спиннер на вращающийся барабан с числами.

Поисковик Google порадовал пользователей виртуальным симулятором популярной антистрессовой игрушки Скриншот © L!FE

В настоящий момент "пасхалку" могут оценить лишь пользователи англоязычной версии Google. Кроме того, виджет по какой-то причине не запускается в браузере Safari, хотя в Firefox и Chrome подобных проблем не возникает.

Спиннер — антистрессовая игрушка, в 2017 году получившая огромную популярность среди молодёжи во всём мире. Ажиотаж вокруг аксессуара породил большое количество разнообразных шуток и розыгрышей, связанных с ним.

Так, в начале июня американский комик Тим Сэвадж вызвал настоящую волну негодования в Сети, объявив, что назвал своего сына Фиджет Спиннер. В доказательство своих слов мужчина продемонстрировал копию свидетельства о рождении и рассказал историю о том, как ему якобы позвонила незнакомая женщина и сообщила, что рожает от него ребёнка. Американец приехал в больницу и сразу же принял решение назвать ребёнка в честь антистрессовой игрушки.