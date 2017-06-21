Не стоит верить бенчмаркам OnePlus 5 в обзорах

Оказалось, что, несмотря на печальный опыт с OnePlus 3T, компания снова добавила в прошивку детектор бенчмарков.

В прошлом году результаты тестов OnePlus 3T были весьма высокими, но лишь потому, что во время оценки процессоры смартфонов работали на повышенных частотах. Оказалось, что с OnePlus 5 ситуация повторилась — если запустить любой бенчмарк, процессор резко повышает частоты и отключает их сброс даже в случае перегрева и повышенного потребления аккумулятора.

OnePlus вновь обманывает публику, завышая результаты тестов на 6–7% Фото © Lehtikuva/EAST NEWS

Такой режим вызывает повышенный нагрев устройства и быстро расходует заряд, но в обмен достигается рост очков в популярных тестовых приложениях. Специалисты xda-developers смогли собрать популярные бенчмарки в специальных скрытых версиях, когда смартфон не понимает, что за приложение на нём запускают, — результаты стали хуже на 6–7%.

Напомним, официальная презентация OnePlus 5 прошла 20 июня. Как и сообщалось в ранних утечках, устройство получило 5,5-дюймовый дисплей Optic AMOLED с разрешением 1920 х 1080 пикселей и работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835.