Названа дата выхода LG V30

Презентация грядущего южнокорейского флагмана состоится в самом конце лета 2017 года.

По данным издания ETNews, LG покажет новый смартфон линейки V за день до начала выставки IFA в Берлине. Это значит, что анонс девайса состоится уже 31 августа.

Источники также утверждают, что в Южной Корее предзаказ девайса начнётся сразу же после презентации. Цена устройства на родине составит 800 000 вон (около 40 тыс. руб.). В других странах LG V30 может появиться примерно через месяц.

Эти данные соответствуют предыдущим утечкам, в которых говорилось, что LG намерена представить флагманские девайсы на несколько месяцев раньше ожидаемого срока.

Напомним, в конце мая инсайдеры опубликовали рендеры ещё не вышедшего смартфона LG V30. Судя по фотографиям, девайс получит дополнительный экран под основным дисплеем. На втором экране будут отображаться часто используемые приложения, настройки, погода и т.п.