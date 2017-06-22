Более 1000 сотрудников Uber потребовали возвращения Трэвиса Каланика

Работники Uber направили в совет директоров компании письмо, в котором содержится просьба о возврате Трэвиса Каланика в "оперативной роли". Об этом сообщает Axios.

Обращение было подписано 1,1 тыс. сотрудников Uber, что составляет порядка 10% от общего количества работников компании (не считая водителей). Как отмечают авторы послания, они "решительно не согласны с отставкой Трэвиса" и считают, что на генерального директора "оказывалось давление со стороны инвесторов и членов правления".

Более тысячи сотрудников Uber подписались под требованием о возвращении Трэвиса Каланика

В письме также подчёркивается, что все подписи были собраны "менее, чем за 12 часов".

— Столь широкая поддержка была неожиданной и её не следует игнорировать. То, что задумывалось как простая заметка для моих ближайших коллег, превратилось в петицию, охватывающую сотни офисов и команд, и её ещё не видело большинство сотрудников компании. Как люди, которые на протяжении многих лет работали над развитием Uber вместе с Трэвисом, мы очень разочарованы близорукостью и крохоборством со стороны тех, кто должен защищать долгосрочные интересы нашей компании, — говорится в обращении.

Кроме того, Трэвиса Каланика поддержал Муд Роугани — партнёр венчурной компании KleinerPerkinsCaufield & Byers, которая является инвестором Uber. Он согласился с тем, что Каланик должен получить "оперативную роль", а не просто место в совете директоров.

Напомним, глава и основатель Uber Трэвис Каланик ушёл в отставку 21 июня по требованию пяти крупных инвесторов компании. По их мнению, обновление кадров и изменение стратегии ведения бизнеса положительно скажется на имидже и прибыли сервиса.