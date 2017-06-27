Telegram предложил пользователям в России легкий способ обойти блокировку

Разработчики добавили функцию быстрого распространения настроек для прокси-сервера в тестовую Android-версию мессенджера.

Так, после настройки прокси-сервера на своём устройстве пользователь Telegram сможет предложить своим контактам сделать то же самое, пишет VC.ru.

Кроме того, у владельца Android-смартфона появится возможность отправить ссылку с настройками в чат или канал. Получателю останется лишь нажать на полученную ссылку, чтобы установить важные настройки.

Разработчики пока не рассказали, когда ждать функцию для простого обхода блокировки в официальном приложении Telegram.

Telegram позволит легко обойти блокировку в России Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Напомним, после того как в СМИ появились сообщения о скорой блокировке Telegram, мессенджер резко поднялся в рейтингах магазинов App Store и Google Play. Мессенджер Павла Дурова переместился с седьмого на первое место по популярности среди бесплатных программ для iPhone в России.

Вчера глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что блокировка мессенджера Telegram может произойти уже в ближайшие дни. Ряд аналитиков считает, что это может случится до конца недели.