В Роскомнадзоре заявили, что до блокировки Telegram остались считаные дни

Александр Жаров отметил, что в надзорном ведомстве всё ещё ждут ответа от Павла Дурова.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров вновь призвал создателя приложения Telegram предоставить данные о компании, подчеркнув, что в противном случае решение о блокировке мессенджера будет принято в течение считаных дней.

— Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями, — подчеркнул Жаров в эфире телеканала НТВ. — Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова.

Ранее Лайф писал о том, что глава Роскомнадзора обвинил Дурова в "нейтральном отношении" к террористам. На это основатель мессенджера заявил, что с начала текущего месяца сервис заблокировал более пяти тысяч публичных каналов, пропагандирующих запрещённые организации.